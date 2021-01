Hilfe fÃ¼rs Wasserschloss

try here Online And Receive An Answer Immediately. Posted on February 6, 2017 You would like to buy a thesis online but cant find a reliable service that can write a paper for you? Dont panic. We are a team of experts ready to get started right away. Why are we considered reliable? First of all, we respect our clients as they turn to us when they need expert assistance and cant Der Erhalt und die Entwicklung des Wasserschlosses Oberau ist für die Mitglieder des Fördervereins eine Herzensangelegenheit. Bereits im November 2020 wurde eine Brückensanierung am Wasserschloss Oberau abgeschlossen. Für das Jahr 2021 könnte ein weiterer Meilenstein für den Erhalt des Schlosses geschafft werden: Mit positiven Bescheiden des Regionalvereins Dresdner Heidebogen e.V. und des Landratsamtes Meißen kann voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte mit der lange erhofften Dachsanierung begonnen werden. Genutzt werden dazu Mittel aus dem europäischen LEADER-Programm.

In diesem Zug möchte der Förderverein eine seltene Chance nutzen: Das Einrüsten des Schlosses würde auch das Ersetzen mehrerer verwitterter Sandsteinelemente ermöglichen, die an zahlreichen Stellen im Bereich des Daches angebracht sind. »Spender können sich in Form einer Patenschaft für ein Element beteiligen, auch Kleinspenden sind möglich. Interessierte Paten werden auf Wunsch vorab vor Ort und aus erster Hand über das Vorhaben informiert und können einen Blick in das Schloss und auf die notwendigen Arbeiten werfen«, erklärt Jens Kutschke. (Kontakt unter spende@wasserschloss-oberau.de)

Der Förderverein Wasserschloss Oberau e.V. engagiert sich seit seiner Gründung im Jahr 2012 für den Erhalt des Schlosses und dessen kulturelle Nutzung. Konzerte, Vorträge und die Oberauer Schlossweihnacht haben sich in den letzten Jahren als eine feste Größe etabliert.

Spendensammlung – Projekt »Dachstein«