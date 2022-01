Zwei Freunde grÃ¼ÃŸen Radebeuls GÃ¤ste

Sowohl der Schriftsteller als auch der Naturheilkundler haben der Stadt bis heute überregional zu Bekanntheit verholfen. Karl May zählt zu den meistgelesenen deutschsprachigen Schriftstellern und prägte für Generationen ganz entscheidend das Bild vom »Wilden Westen«. Friedrich Eduard Bilz gilt als Vater der Naturheilkunde und gesunden Lebensweise, war Namensgeber einer weltbekannten Brause. Was allerdings weniger bekannt ist: Beide sind im gleichen Jahr – 1842 – geboren. Bilz in Arnsdorf im heutigen Landkreis Mittelsachsen und May in der damals noch eigenständigen Stadt Ernstthal (heute: Landkreis Zwickau). Ihren 180. Jahrestag hat die Stadt Radebeul nicht vergessen und würdigt ihn u.a. mit fünf neuen Willkommensschildern mit May- und Bilz-Porträt.

Die neuen Stelen sollen dem Oberbürgermeister zufolge nicht nur an beide Persönlichkeiten erinnern, sondern auch ein bisschen Lust machen auf die Zeit nach Corona. Bert Wendsche hofft, dass das diesjährige Karl-May-Fest wieder in gewohnter Weise stattfinden kann. Geplant ist ferner ein öffentliches Gespräch zwischen Karl May und Friedrich Eduard Bilz mit Schauspielern. Außerdem hängt der Museumsneubau an der Meißner Straße immer noch in der Warteschleife. »Damit es weitergehen kann, muss der Landtag den Doppelhaushalt 2023/24 beschließen«, sagte Volkmar Kunze, Vorstandsvorsitzender des Karl-May-Museums.

Dass May und Bilz zusammen auf dem neuen Willkommensschildern abgebildet sind, hat auch einen tatsächlichen Bezug zur Geschichte. »Über das Verhältnis der Beiden ist kaum etwas schriftlich überliefert. Allerdings gibt es Fotos von den Hochzeitsfeiern der Bilz-Töchter, worauf beide Familien zu sehen sind. Außerdem ist bekannt, dass Klara May Patientin im Bilz-Sanatorium war«, sagt Dr. Heidelore Geistlinger, die Ehrenvorsitzende des Bilz-Bundes für Naturheilkunde. Überliefert sei auch, dass Bilz treuer May-Leser war. Zufälligerweise fallen auch die runden Todestage der beiden Freunde auf dieses Jahr. Karl May ist 1912 gestorben, Bilz zehn Jahre später. Die letzte Ruhe fanden sie nebeneinander auf dem Friedhof in Radebeul Ost.

Übrigens: Zum 100. Todestag von Friedrich Eduard Bilz ist eine Bilz-Wanderung geplant. Treffpunkt ist am 30. Januar, 11 Uhr, am Radisson Blu, Nizzastraße 55.

