Zum Schulanfang

Rundenhatz um Stehersommerpreis

Heidenau. Radsportler jagen in Heidenau am 24. Juni hinter knatternden Motorrädern hinterherKräftig in die Pedale tretende Radrennfahrer hinter Schrittmachern auf Motorrädern werden sich am 24. Juni auf der Radrennbahn Heidenau spannende Rennen liefern. Ab 14 Uhr stehen dort sieben Gespanne um den Sommerpreis der Steher im Wettbewerb. In…