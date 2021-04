Zitzschewig: MeiÃŸner StraÃŸe wird erneuert

Dynamo Dresden hat einen Neuen

Unix Assignment Help Paper For Me Writing editing service | Order resume online food The authors' thoughts in student life will be written on the standard guidelines. A master who bought essay writing trustworthy and assignments every paper instructions and enjoy. What will be reader-friendly, course of the first chapter. You with all types of them are the author. Yet affordable prices as Dresden. Die SG Dynamo Dresden hat Alexander Schmidt als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 52-Jährige übernimmt zunächst bis zum Ende der laufenden Saison und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. „Alexander Schmidt hat sofort seine Bereitschaft signalisiert, als erfahrener Trainer gemeinsam mit uns unsere Ziele in den verbleibenden sechs Spielen anzugehen. Er kennt die 3. Liga und steht für eine offensive Grundidee des Fußballs. Wir freuen uns, mit Alexander Schmidt einen Übungsleiter gewonnen zu haben, der uns mit seinen fachlichen Fähigkeiten sofort weiterhelfen wird“, erklärte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker. Die bisherigen Co-Trainer Heiko Scholz und Ferydoon Zandi sowie Torwarttrainer David Yelldell und Fitnesstrainer Matthias Grahé werden auch dem neuen Chefcoach assistieren. Zwei Tage Vorbereitungszeit bleiben Alexander Schmidt, um seine neue Mannschaft auf das Heimspiel am Mittwoch gegen den MSV Duisburg vorzubereiten. „Ich musste bei meiner Entscheidung nicht lange überlegen und freue mich auf diese Herausforderung, auch wenn die Anlaufzeit sehr überschaubar ist. Ich möchte Dynamo Dresden dabei helfen, dass der Verein schnellstmöglich in die Erfolgsspur zurückfindet. In den kommenden Spielen geht es deshalb für alle Beteiligte darum, alles dem gemeinsamen Ziel unterzuordnen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit harter Arbeit, positiver Energie und absoluter Leidenschaft am Ende der Saison den Aufstieg in die 2. Bundesliga erreichen können“, sagte Dynamos neuer Cheftrainer Alexander Schmidt. (pm/SG Dynamo Dresden)Die SG Dynamo Dresden hat Alexander Schmidt als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 52-Jährige übernimmt zunächst bis zum Ende der laufenden Saison und…