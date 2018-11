Zeithainer auf Londons Straßen

Der »London to Brighton Veteran Car Run« ist die älteste Motorsportveranstaltung der Welt. Zugelassen sind nur Fahrzeuge mit einem Baujahr bis 1904. Der Ursprung der Wettfahrt von London nach Brighton liegt in der Aufhebung des Red Flag Acts 1896. Die nächste Austragung fand 1927 statt, und seitdem wird die Fahrt jährlich veranstaltet, mit Ausnahme der Kriegsjahre und der folgenden Kraftstoffknappheit von 1940 bis 1947. Das Rennen 2018 fand am ersten Sonntag im November statt und startete 6 Uhr im Hyde Park in London. Es folgte der Überlandstraße A23 und endete im Seebad Brighton nach einer Distanz von 86 km (54 Meilen). Unterwegs gab es zwei offizielle Halte. »Wir fuhren in einem Bus mitten unter den ca. 460 teilnehmenden Oldtimern. Wir sahen Besatzungen ihre Autos schieben, Ölnachfüllungen am Straßenrand und sogar Überholmanöver. Die Fahrzeuge kamen aus Großbritannien, aus den USA, aus Australien, aus der Schweiz und vielen anderen Ländern«, erzählt Peter Müller begeistert.

Die Straßen waren von Schaulustigen gesäumt, es wurde gegrillt, und viele Zuschauer nahmen ihr Picknick am Straßenrand ein. Es herrschte bei strahlendem Sonnenschein wahre Volksfeststimmung. »Besonders beeindruckt hat uns auch die Teilnahme dreier Hochräder, welche die gesamte Distanz in dem durchaus hügeligen Gelände ohne Fahrerwechsel zurücklegten. Welch eine sportliche Leistung!«, fügt er an.

Im Verlauf der Veranstaltung hatten die Zeithainer Gelegenheit zu vielen interessanten Gesprächen mit den Eigentümern und Fahrern. Die Popularität des Rennens wirkt sich deutlich auf die Preise der Sammlerfahrzeuge aus. Jedes Fahrzeug, dass alt genug zum Mitfahren ist, steigt im Preis deutlich. Es war interessant, etwas über die Bewertungsmaßstäbe für die Veräußerung der Oldtimer auf internationalem Niveau zu lernen. Nähere Infos in der Kfz-Prüf- und Schätzstelle Zeithain, Ingenieurbüro Peter Müller.

Info:

»Red Flag Act«

Der »Red Flag Act« war ein Gesetz im Vereinigten Königreich Großbritannien und Irland, das 1865 eingeführt und 1896 wieder abgeschafft wurde. Es sollte Unfälle im Straßenverkehr vermeiden. Das Gesetz schrieb vor, dass ein Automobil max. 4 Meilen/h (~6,4 km/h) fahren durfte und jedem motorisierten Fahrzeug ein Fußgänger mit roter Flagge vorauszugehen hatte.