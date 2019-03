Zeit für ältere Menschen

Es ist Dienstagnachmittag und Rosalia Junghans singt mit den Bewohnern. Die 71-Jährige ehemalige Lehrerin der Pestalozzi-Oberschule hat seit Bestehen des Senioren-Parks Kontakt mit dieser Einrichtung. Viele Jahre gestaltete sie Programme für Sommer- oder Herbstfeste zur Freude der Bewohner. Seit sie in Rente ging, kommt sie ehrenamtlich in den Senioren-Park.

»Volkslieder gehen ganz gut. Da kennen die Bewohner noch die Texte. Besonders textsicher sind sie bei ´Das Heidenröslein´. Wir singen aber auch lustige Lieder, ganz nach den Wünschen der Bewohner«, erzählt Rosalia Junghans. In der Tagepflege, in der sie einmal im Monat zu Gast ist, singt in der Regel fast die ganze Gruppe mit. Im Heim ist das anders. Viele der 20 bis 25 Bewohner sitzen in sich versunken da, aber sie sind dabei und hören vertraute Melodien. »Ich merke, dass sich die Leute freuen. Auch die, die nicht mitsingen klatschen am Ende und winken mir, wenn ich gehe«, so die engagierte Rentnerin. Sie hat große Hochachtung davor, was die Schwestern und Pfleger im Heim leisten. Sie bemühen sich nach Kräften den Bewohnern einen angenehmen Lebensabend zu bereiten, die nicht mehr allein zu Hause leben oder von Angehörigen gepflegt werden können.

Manchmal braucht es nicht viel, um Menschen eine Freude zu bereiten. Doch das, was die Heimbewohner am meisten brauchen, individuelle Zeit und Zuwendung, kann das Pflegepersonal nur bedingt aufbringen. »Wie in Sachsen Pflege durch die Kostenträger ermöglicht wird, ist nach meiner Definition von Menschenwürde nicht menschenwürdig«, sagt Lars Weber, Einrichtungsleiter des Senioren-Parks carpe diem in Meißen. Daher weiß er das Engagement seiner acht Ehrenämtler sehr zu schätzen. Kartenspielen mit den Bewohnern, Vorlesen, oder sich über Themen austauschen, zum Beispiel die Frage »was ist Glück?«, gemeinsames Singen in der Gruppe oder auch die Beschäftigung im Kräutergarten, sind einige der ehrenamtlichen Angebote im Senioren-Park. »So lange ich noch durchhalte, mache ich hier auch weiter«, betont Rosalia Junghans. Einrichtungsleiter Lars Weber freut das zu hören. Einmal im Jahr veranstaltet er für seine Ehrenamtler ein Treffen als Dankeschön.