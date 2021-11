Wir werden alle behandeln!

Die Lage im Elblandklinikum Meißen ist ernst und man sei wieder an dem Punkt, an dem man verschiebbare Operationen auf einen anderen Termin verlegen muss, erklärte Rainer Zugehör, Vorstand der Elblandkliniken. Das liege allerdings nicht nur an der verschärften Coronasituation auf den Stationen, sondern auch an der angespannten Personallage. Zu der sowieso schon knappen Personaldecke kommt in diesen Wochen auch eine gewaltige Ausfallrate von bis zu 30 Prozent der Mitarbeiter. Sie sind entweder selbst erkrankt, betreuen ihre kranken Kinder oder befinden sich aus vorschriebenen Gründen in Quarantäne. »Alles in allem haben wir eine bedeutend schlechtere Lage als vor einem Jahr«, gibt der Klinikchef zu bedenken. Man habe trotz Impfungen mit viel höheren Fallzahlen an Infizierten und Erkrankten zukämpfen, weil die Beschränkungen im öffentlichen Raum und das regelmäßige Testen aller Personen viel zu schnell aufgegeben wurde.

Beim Blick in die Zukunft haben die Ärzte große Sorge. »Die Zahlen werden weiter steigen, auch weil sich die Geimpften in einer gefährlichen Sicherheit wiegen. Auch sie können sich anstecken, erkranken und das Virus weitergeben. Derzeit erleben wir Mediziner auch in Meißen etwa 40 Prozent Impfdurchbrüche«, erklärt Krankenhaushygieniker Christoph Kutschker. Das sei sehr gefährlich. Er vermutet, dass sich die Lage bis März nicht merklich entspannt und die 2G-Regelung keine absolute Sicherheit bringe.