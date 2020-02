»Wir waren ein tolles Kollektiv«

Seit mittlerweile zehn Jahren treffen sich die ehemaligen Verkäuferinnen der Konsumverkaufsstelle 110 in Riesa-Weida zum gemeinsamen Erinnern. »Wir wollen diese Tradition auch weiterhin im Sinne von Ideengeberin Gudrun Grosche aufrecht erhalten und freuen uns immer alle wiederzusehen«, erklärt Hauptorganisatorin Uta Colling. Mit der Unterstützung von Wally Hein, hat sie sich auch in diesem Jahr darum gekümmert, alle erreichbaren ehemaligen Arbeitskolleginnen zu informieren. In diesem Jahr haben sich zum Treffen am 29. Februar, im Lindengarten in Riesa-Weida bereits 17 Verkäuferinnen - darunter auch ein ehemaliger Lehrling angemeldet. »Es ist schön zu sehen, dass wir auch in diesem Jahr die schöne Tradition erhalten konnten. Immerhin ist unsere älteste Kollegin bereits stolze 89 Jahre«, so Uta Colling weiter.

Die einstige Konsumverkaufsstelle 110 an der Langen Straße bestand aus einem Gemüse- und Getränke-, einem Lebensmittel- und einem Fleischereigeschäft. Mit einem Kollektiv von bis zu 15 Angestellten waren Verkaufsstellenleiter Kurt Thamm und später Dagmar Eichler gut ausgestattet. Die damalige Arbeit bestimmten die Ausgabe der Konsum-Marken, Abrechnungen mit dem Quittungsblock und das Warten auf die Lieferungen. »Wir hatten sehr viele Stammkunden und wie alle Verkäuferinnen, das Problem, dass die gelieferten Besonderheiten nicht für alle reichten«, erinnert sich Wally Hein. Da hieß es diplomatisch einteilen, damit jeder etwas Orangen, Kaffee und Rouladen bekam. Auch habe man ohne den Einsatz moderner Technik klar kommen müssen. Das hieß Kopfrechnen und kalkulieren. Im Jahr 1978 habe man ganz offiziell in Dresden sogar die DDR-Auszeichnung »Banner der Arbeit« erhalten (altes Foto). Nach der Wende wurden die Verkaufsstellen geschlossen und das Kombinat »Konsum« abgewickelt. Im Jahr 1993 wurden dann auch die letzten der Mitarbeiterinnen entlassen.

In die Räume der Verkaufsstellen an der Langen Straße sind heute zum Teil andere Nutzer eingezogen. Aber die Erinnerung bleibt den Frauen erhalten. Auch heute grüßen noch viele ehemalige Kunden sehr freundlich über die Straße und haben ein liebes Wort, wenn Uta Colling und ihre Kolleginnen unterwegs sind. »Die Erinnerung an die alte Zeit tut uns ganz gut. Wir waren eine tolle Mannschaft und so wollen wir auch alle in Erinnerung behalten«, fügt sie an. Für das diesjährige 10. Treffen im »Lindengarten« in Weida sind wieder einige Überraschungen geplant. Neben der Unterhaltung durch »Fröhliche Musikanten« sowie Klatsch und Tratsch aus der Vergangenheit, wird es eine Einlage geben, bei der die Gäste sicher schmunzeln können. »Wir freuen uns auf jeden, der dabei sein kann«, so Uta Colling abschließend.

Termin: 29. Februar

im Restaurant »Lindengarten« in Riesa-Weida

Kontakt: 03525/877333 (Uta Colling)