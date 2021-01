Â»Wir geben mehr!Â«

25% Discount On All Basketball Research Paper! Thats right Were offering a flat 25% discount on all Custom Dissertation Service orders. Be sure to make the most of it! Check Price Code: RP39646. What Happens After You Have Received the Topics? Once you have received the topics from our writers and chose one that suits your needs, the same writer can start to develop a dissertation Die Unternehmensgruppe der Familie Voß, zu der unter anderem die Stahlhandel Gröditz GmbH und die Hotel Spanischer Hof GmbH gehören, unterstützt seit Jahren verschiedene Projekte. Zu den ohnehin getätigten Zuwendungen gab es bereits 2019 eine zusätzliche Spendensumme in Höhe von 20.000 Euro.

Auch in diesem Jahr werden angesichts der angespannten wirtschaftlichen Lage für Vereine in der Region und darüber hinaus durch die Corona-Pandemie noch einmal zusätzlich 20.000 Euro gespendet. Für die Spendenaktion »Wir geben mehr!« konnten sich Vereine und Organisationen bewerben, um eine finanzielle Zuwendung für ihr Projekt zu erhalten. Bei der Vielzahl der eingegangenen Bewerbungen konnten nicht alle berücksichtigt werden.

Stahlhandel Gröditz GmbH unterstützt:

* FV Gröditz 1911 e.V.

* Volkssternwarte Riesa e.V.

* Riesaer Cheerleaderverein e.V.

* Sportverein Frauenhain e.V.

* Großenhainer Rollsportverein e.V.

* Förderer des evangelischen Schulzentrums Riesa e.V.

* TSV 1878 Schlieben e.V.

* SV Preußen Elsterwerda e.V

* Orgel Stadtkirche Sankt Catharina Elsterwerda e.V.

* Gesunde Sonnenkinder e.V.

* Freizeitinsel Riesa e.V.

* ESV Lok Elsterwerda e.V.

* SV Saxonia Nauwalde e.V.

* Bücherfreunde Riesa e.V.

* Oppelhainer Mühlenmarkt e.V.

* Heimatverein Maasdorf e.V

* Regionalverband Sachsen Ost e.V.

* Landeskirchliche Gem. Zeithain

* Kindertagesstätte »Lindenhäuschen« Elsterwerda

* HausLeben Elbe-Elster e.V.

* ASB Ortsverband Riesa e.V. - Kita »Zwergenhaus«

* Christliches Gymnasium »Rudolf Stempel« Riesa

* Sportverein »Schwarz-Weiss« Staupitz e.V.

* Evangelische OS Belgern-Schildau

* Freiraum Elsterwerda e.V.

* FFW Frauenhain

* DSV Schraden e.V.

* Eltern krebskranker Kinder Minden

* Kindertagesstätte »Elbekinder« Mühlberg

* Südbrandenburgische Orgelakademie e.V.

* BSG Stahl Riesa e.V.

* ASB Kinderbetreuungsgesellschaft »Kunterbunter Schmetterling« gGmbH

* ESV Lokomotive Riesa e.V.

* EinDollarBrille e.V.

* Borneo Orangutan Survival Deutschland e.V.

* Mission Lifeline e.V.