»Wir bewegen unsere Stadt«

Dresden. Zum 49. Mal singt und swingt Dresden beim Internationalen Dixieland Festival. 38 Bands gastieren in Dresden. Neu im Programm sind die 1. Große Samstagabend Jazz-Show am 25. Mai in der Ballsport Arena und der 1. Dixie-Stammtisch mit Gunther Emmerlich am 22. Mai im Kabarett FriedrichstaTTpalast (Jahnstraße). Mit neuem Konzept läuft »Blues, Boogie & Swing« im Flughafen am 24. Mai. * 19. bis 26. Mai, überall in Dresden * Programm auf: www.dixielandfestival-dresden.com/

