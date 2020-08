Winzer gründen neuen Verband

neustadtFLIMMERN startet 2. Halbzeit

Dresden. Das kurzfristig ins Leben gerufenes Open-Air-Angebot neustadtFLIMMERN wird mit seinem abwechslungsreichen Filmprogramm von den Besuchern durchweg positiv aufgenommen und das besondere Konzept des „Silent Cinema" spricht sich als Kinoerlebnis der ganz besonderen Art zunehmend auch jenseits der Neustadt herum. Zu dieser Feststellung sind zum Start in die Halbzeit die beiden Veranstalter Schauburg und Scheune gekommen. Bis zum 11. September stehen unter dem Motto „Sommer, Mond & Filmkultur" täglich weitere Veranstaltungen auf dem Programm. Von der Weltreise-Dokumentation BESSER WELT ALS NIE (20. August) bis zum Kultfilm ADAMS ÄPFEL (23. August), von Quentin Tarantinos INGLOURIOUS BASTERDS (4. September) bis zum erst Mitte September offiziell in den Kinos anlaufenden Culture-Clash-Komödie KISS ME KOSHER (28. August) laden die Veranstalter alle Freiluft-Cineasten damit auch in den kommenden Wochen herzlich ein, beim neustadtFLIMMERN erlebnisreiche wie unterhaltsame Stunden zu verbringen Bilder der Erde als neuer Veranstaltungspartner Neu im Programm sind mit "TRANSSIB" (27. August) und "SCHOTTLAND" (2. September) zudem zwei Live-Multivisionsshows der Veranstaltungsreihe Bilder der Erde, die seit vielen Jahren in Dresden und der Region von Holger Fritzsche organisiert wird. Silent Cinema - was ist das? In Dresden bislang einzigartig, ist das Konzept andernorts bereits vielfach bewährt und beliebt: „Silent Cinema" bedeutet, dass die Zuschauer den Film- und Veranstaltungston über komfortable Kopfhörer empfangen, an denen jeder Gast die Lautstärke selbst ganz nach seinen Wünschen und seinem Empfinden einstellen kann. Ohne ablenkende Umgebungsgeräusche ist man so durchaus noch ein Stück intensiver im Geschehen auf der Leinwand dabei - und die Umwelt (Anwohner, Tiere etc.) wird auf diese Weise durch die Veranstaltungen ohne Beschallungsanlage ebenfalls nicht gestört. Die wichtigsten Fakten: Veranstaltungsort: Kulturzentrum SCHEUNE, Alaunstraße Zeitraum: 23. Juli bis 11. September Vorstellungen: eine tägliche Abendvorstellung Online-Vorverkauf unter: www.schauburg-dresden.de & www.scheune.org Tickets zudem jederzeit an der Kinokasse im Filmtheater SCHAUBURG Eintrittspreise (bei Online-Kauf zzgl. VVK-Gebühr): Filmveranstaltungen: 9,50 Euro / 8,50 Euro ermäßigt Bilder der Erde - Live-Multivisionsshow: 15 Euro Cine Mar Sommer Tour: 11,50 Euro