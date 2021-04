Wildgehege Moritzburg wieder offen

Gäste können nun nach einer Online-Buchung wieder heimische Wildtiere aus nächster Nähe erleben. Ein negativer Corona-Test ist ebenfalls notwendig.

Besucher müssen ihre Tickets vor dem Besuch online bestellen und bezahlen. Eine Anmeldung oder ein Verkauf vor Ort ist derzeit nicht möglich. Die Tickets gelten für einen Aufenthalt an einem bestimmten Tag (Öffnungszeiten täglich 9 bis 18 Uhr) und für ein Zeitfenster von drei Stunden. Eine Buchung ist bis zu 2 Tage im Voraus möglich. Die Tickets können ausgedruckt oder digital vorgezeigt werden (Achtung: schlechte Netzabdeckung im Eingangsbereich). Inhaber von Jahreskarten oder Gutscheinen und Schwerbehinderte können ein 0-Euro Ticket buchen. Inhaber von Jahreskarten können zudem ihre Karten an der Kasse um den Zeitraum der Corona-bedingten Schließungen verlängern lassen.

Wichtig: Jeder Besucher muss an der Kasse eine Selbsterklärung abgeben, dass ein Corona-Test mit negativem Ergebnis innerhalb der letzten 24 Stunden durchgeführt wurde.

Insgesamt 36 neue Informationstafeln wurden barrierefrei vor allen Tiergehegen in Zusammenarbeit mit der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Meißen aufgestellt. Die modern gestalteten Tafeln informieren Interessierte anschaulich über das Leben der Tiere in freier Wildbahn. Passend dazu können Besucher eine neue Broschüre zum Wildgehege günstig erwerben – gespickt mit allerlei »Fakten to go«, waldpädagogischen Rätseln, Geschichten und Knobelaufgaben rund um die heimische Tierwelt. Besonders spannend: Kinder können jetzt an einer aufregenden Rallye durch das Wildgehege teilnehmen und mit ihrem Wissen einen ganz besonderen Preis gewinnen. Mehr wird an dieser Stelle aber noch nicht verraten.

Neu sind auch Logo und Wappentier: Der Luchs repräsentiert ab sofort das Wildgehege. Besucher können diese faszinierenden Tiere vor Ort ganz nah bestaunen. Seit dem 15. Dezember 2020 ist bei der alten Luchsdame Erika mit der jungen Lüchsin Isolde frischer Wind eingezogen. Nach einer achtwöchigen Eingewöhnungszeit wohnen die beiden Katzen jetzt gemeinsam im Gehege im Eingangsbereich und vertragen sich prächtig.

Ronald Ennersch, Leiter des Wildgeheges Moritzburg, freut sich auf die Rückkehr der Besucher: »Lang ist es her, dass die Tiere im Wildgehege Besuch bekamen. Anders als in der freien Natur sind sie im Wildgehege den Kontakt mit Menschen gewöhnt. Sie haben die großen und kleinen Gäste richtig vermisst.«

Ruhig war es trotz der Schließung im Wildgehege aber nicht. »Die Zwangspause haben wir intensiv genutzt, um vielfältige und notwendige Erneuerungen vorzunehmen«, so Ennersch. Es wurden Gehege modernisiert, verschiedene Reparaturen durchgeführt, und neue Futterkrippen gebaut und aufgestellt. »Zum Beispiel haben wir unseren Kaninchen eine vollkommen neue, natürliche Umgebung geschaffen und auch die Fasane werden nach einer umfangreichen Neugestaltung bald in ihr altes Gehege zurückziehen«, erklärt Ennersch weiter.