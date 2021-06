Â»WellenspielÂ« plant ErÃ¶ffnung

Learn these writing skills today and become a better hire tomorrow. Make yourself indispensable by investing in this http://www.shv-umweltgeschaedigte.de/?write-creatively online short course Mit Besucherverluste von fast 90.000 Gästen mussten die Städtischen Dienste Meißen und hier vor allem das Bad »Wellenspiel« im vergangenen Jahr klarkommen. Das bedeutet einen Umsatzverlust von 700.000 Euro, der trotz schneller Maßnahmen nicht ausgeglichen werden konnte. Auch deswegen hat die Stadt einen außerplanmäßigen Zuschuss von 250.000 Euro bewilligen müssen. Zusammen mit der Novemberhilfe vom Bund konnte sich die Gesellschaft auf einen rechnerischen Jahresüberschuss von 59.000 Euro retten, erklärte Geschäftsführer Falk Müller vor dem Stadtrat.

Derzeit gibt es keinerlei Hilfen vom Bund, die für den Nichtbetrieb des Bades greifen würden. Bereits im ersten Quartal muss das Bad einen Verlust von 500.000 Euro verzeichnen. Geschäftsführer Falk Müller kündigt an, dass die Stadt unter diesen Vorzeichen wieder mit einer außerplanmäßigen Sonderzahlung zum Jahresende rechnen muss, um das Bad zu erhalten.

Kleiner Lichtblick vom Freistaat: in einem Eckpunktepapier wird dargestellt, dass Hallenbäder zum 14. Juni öffnen können. »Darauf wollen wir hinarbeiten und alles bereit haben, falls dieser Schritt wirklich möglich wird«, so Falk Müller. Das Hygienekonzept wurde ergänzt, Wasserwerte sind in der Prüfung. Während der Schließzeit wurden alle Wartungsarbeiten im 22 Jahre alten Hallenbad erledigt. Hinter dem Thema Sauna steht noch ein Fragezeichen, das mit dem Gesundheitsamt Meißen abgestimmt wird.

Zeitnah wird Falk Müller einen Zukunftsbericht für die Stadträte erstellen, in dem die künftigen Investitionen und Entwicklungsmöglichkeiten benannt werden. Immerhin kommt nicht nur die Optik des Bades in die Jahre, sondern auch die Betriebstechnik. Sie muss instandgesetzt und erhalten werden. Zur Städtischen Gesellschaft Meißen (SDM) gehören unter anderem das Freizeitbad »Wellenspiel«, der Burgbergaufzug, öffentliche Toilettenanlagen und Parkplätze.