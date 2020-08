Weingüter zwischen Meißen und Dresden laden ein

Traditionell am letzten Augustwochenende feiert das Weinanbaugebiet Sachsen die „Tage des offenen Weingutes“. Es ist einer der Höhepunkte im Weinkalender und die Gelegenheit die Vielfalt eines der kleinsten Weinanbaugebiete Deutschlands kennen zu lernen. Trotz erschwerter Bedingungen aufgrund der Corona-Pandemie laden 42 Winzer, Weinbaubetriebe und Straußwirtschaften entlang und abseits der Sächsischen Weinstraße zwischen Dresden und Diesbar-Seußlitz auch in diesem Jahr in ihre Höfe, Keller und Weinberge ein. Bereits am Freitagabend starten 16 Weinbauern mit Livemusik und Weinproben in das Festwochenende. Ein Sonderbusverkehr, der die Besucher von Weingut zu Weingut bringt, ist für Sonnabend und Sonntag eingerichtet.

Darüber hinaus haben Besucher noch bis Oktober die Möglichkeit beim „Sommer der offenen Weingüter“ mit den Winzern ins Gespräch zu kommen.

Führungen durch Keller und Weinberger

Am 29. und 30. August führen die Winzer persönlich durch ihre Weinberge und Keller. Dabei erklären sie, welche Rebsorten auf ihrem Weinberg am besten gedeihen, wie sie mit Frost, Hitze und Trockenheit umgehen und welche Ausbauphilosophien sie verfolgen. Spaziergänge durch die Meißener Weinberge bieten unter anderem die Weingüter und -kellereien Schloss Proschwitz Prinz zur Lippe, Tim Strasser Rothes Gut Meißen, Mariaberg, Ricco Hänsch und Vincenz Richter an. In Radebeul wandern Winzer und ihre Teams der Weingüter Hoflößnitz, Drei Herren, Schloss Wackerbarth und Karl Friedrich Aust mit Gästen durch ihre Weinberge.

Welche Schätze in den Kellern der Winzer lagern, erfährt man unter anderem im Weingut Zimmerling in Dresden-Pillnitz, bei Weinküfermeister Stefan Bönsch in Langebrück, im Weingut Wellhöfer in Klipphausen, im Weingut Schuh in Sörnewitz sowie in Diesbar-Seußlitz im Weingut Lehmann und im Weingut Jan Ulrich. Winzer Martin Schwarz gibt einen Einblick in seinen Weinausbau im Holzfass, Andreas Henke öffnet bei der Kellerführung besonders alte Weine. Im Weingut Drei Herren geht es nicht nur durch den Weinkeller, sondern auch durch die Kunstsammlung.

Zu einem besonderen Ort führen diesmal die Dresdner Winzer Lutz Müller, Torsten Ballin, Hagen Martin und Grit Pech. Sie nehmen Besucher in die barocke Weinbergkirche in Pillnitz mit, die Daniel Pöppelmann, Architekt des Dresdner Zwingers, um 1723 entwarf. Auch die Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt gibt einen nicht alltäglichen Einblick: Im Terrassenweinberg unterhalb der Albrechtsburg Meißen erklären die Mitarbeiter Wissenswertes zur Insektenvielfalt im ökologischen Weinberg. Und im Schloss Proschwitz gibt es Führungen durch das barocke Schlossgelände.

Musik mit Künstlern aus der Region

Von DJ- bis Jazz-Konzert: In zahlreichen Höfen erklingt handgemachte Musik. Dafür haben die Winzer Künstler aus der Region gewinnen können. So ist in der Weinkellerei Tim Strasser in Meißen Gitarrist und Sänger Arek Frok aus Dresden zu hören. Die Weinerlebniswelt der Sächsischen Winzergenossenschaft Meißen lädt am Sonnabend zur Open Air Sommergala mit dem Dresdner Residenz Orchester ein. Im Weingut Drei Herren in Radebeul spielen die Dresdner Jazz Band Blue Dragons und das Coswiger Duo Retroskop.

Weinprobe bei Winzern und Straußwirtschaften

Einige Winzer und Straußwirtschaften bieten eine Weinprobe von drei ausgewählten Weinen, je 0,1 l je Glas, zum Preis von sieben Euro an. Dazu gibt es hausgemachte Spezialitäten wie Käse aus der Region, Flammkuchen aus dem Ofen und Bratwurst vom Grill. Gäste sind eingeladen, diese auf den Terrassen, in den Gärten oder mitten in den Weinbergen bei traumhaften Aussichten ins Elbtal zu genießen.

Sonderbusverkehr beidseits der Elbe

An beiden Tagen richtet die Verkehrsgesellschaft Meißen einen Shuttle-Service ein. Die Busse fahren rechtselbisch zwischen Diesbar-Seußlitz, Meißen und Radebeul, linkselbisch zwischen Radebeul, Cossebaude, Weistropp und Radebeul. Die Haltestellen befinden sich direkt an den Weingütern oder in unmittelbarer Nähe. Für die Tage des offenen Weingutes gibt es ein Kombiticket zum Preis von acht Euro. Es beinhaltet die Fahrt sowie einmalig ein Glas 0,1 l Wein in einem der Weingüter mit Busstopp. In den Fahrzeugen gilt Mund-Nasen-Schutzpflicht.

Programmänderungen und aktuelle Informationen auf der Webseite

In den Weingütern, in den Touristinformationen von Dresden Elbland und in den Kundenzentren der Verkehrsgesellschaften VGM und VVO liegt ein Faltblatt bereit, in dem das Programm aller Weingüter und der Busfahrplan aufgeführt werden. Es kann auch online unter www.dresden-elbland.de/programm-offenes-weingut heruntergeladen werden. Aufgrund der Corona-Pandemie kann es immer wieder zu Änderungen kommen. Sie werden ebenfalls auf dieser Webseite in einem aufklappbaren Menü bekannt gegeben. Veranstalter der „Tage des offenen Weingutes in Sachsen“ sind die Winzer selbst, die Hygienekonzepte ähnlich wie im Gastronomiebereich aufgestellt haben. Es gelten die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln sowie die allgemeinen Regeln zur Mund-Nasen-Bedeckung.