Warum wird nicht geschnitten?

Meißen. Bereits vor vielen Monaten erregten die Unkrautwucherungen an der Neugasse 19 –Durchgangsweg zum Pflegeheim Advita (Neumarktschule) am Neumarkt und am Übergang zu den ARKADEN für viel Unmut bei den Anwohnern und Passanten. Aktuell wurde Stadtrat Andreas Graff (Die Linke) wieder von Bürgern angesprochen, warum es dort immer noch so ungepflegt aussieht und nun auch noch die Wandgestaltung des Hauseinganges Neugasse 19 verunstaltet wurde. Die Frage steht im Raum: Wie kann die Sauberkeit des stark frequentierten Durchganges verbessert werden? Baustelle behindert den Bauhof Derzeit werden nicht nur Autofahrer und Fußgänger sondern auch der Bauhof von den Bauarbeiten in der Neugasse ausgebremst. »Momentan können die Kollegen vom Bauhof aufgrund von Leitungsverlegungsarbeiten im Rahmen der Neugassensanierung dort nicht arbeiten«, erklärt dazu Stadtsprecherin Katharina Reso auf Anfrage. Sobald das wieder möglich sei, wird nochmal geprüft, was alles gemacht werden muss, damit auch dieser Bereich der Innenstadt wieder attraktiv aussieht. Gute Pläne für den Durchgang Der Durchgang selbst soll ohnehin im Rahmen des Wettbewerbs »Kunst im öffentlichen Raum« von Stadtmarketing und SEEG neu gestaltet werden. Das werde noch in diesem Sommer passieren. Rettung war unmöglich »Auch wenn die ursprüngliche Wandgestaltung der Schüler schön war, ist sie mittlerweile so beschmiert und verunreinigt, dass sie sich nicht mehr zu retten ist«, fügt Katharina Reso an. Eine Reinigung der Wandfläche würde auch die Schülerkunst mit entfernen.

