Videobotschaft aus Radebeul: Ein bisschen Freude

"Drei Gründe zur Freude und Ermutigung" heißt das Video aus der Reihe "Ermutigung für Radebeul". Darin begeben sich Oberbürgermeister Bert Wendsche, Pfarrer Christof Heinze von der Lutherkirchgemeinde und Landesbühnen-Intendant Manuel Schöbel zusammen mit seinem Ensemble auf die Suche nach der Freude.

"Es ist wichtig, dass die Menschen die Hoffnung nicht verlieren", ist sich Radebeuls Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) sicher. "Gerade in diesen schwierigen und herausfordernden Zeiten braucht jeder etwas, woran er sich festhalten kann, einen Lichtstreif am Horizont, etwas, worauf man sich freuen kann. Statt nahezu täglich mit immer neuen Hiobsbotschaften konfrontiert zu werden, wünschen sich viele einen optimistischen Blick in die Zukunft, um die Kraft fürs Weitermachen zu finden. Wir möchten sie mit unserer Initiative dabei unterstützen. Unsere Botschaft soll vor allem eines: Freude bereiten", so Wendsche weiter. Zusammen mit Manuel Schöbel, Intendant der Landesbühnen Sachsen und Pfarrer Christof Heinze von der Lutherkirchgemeinde hat er die Initiative "Ermutigung für Radebeul" ins Leben gerufen. Alle drei Protagonisten sind mit eigenen Redebeiträgen in dem Sechsminüter vertreten.

"Unser Ensemble ist derzeit zur Untätigkeit verdammt, wo es eigentlich viel zu zeigen und zu geben hätte. Daher freuen wir uns ganz besonders auf dieses Projekt und sind mit dem Herzen dabei. Die Arbeit der Kunst- und Kulturschaffenden ist so viel mehr als Unterhaltung. Wir sehen es als unsere Aufgabe, das Gemeinwohl zu fördern indem wir Orientierung, Halt und Lebensfreude geben", erklärt Manuel Schöbel.

Pfarrer Christof Heinze von der Lutherkirche betont, wie wichtig es ist, gerade jetzt - zwischen Weihnachten und Ostern - eine Perspektive aufzuzeigen. "Die vergangenen Monate in diesem Ausnahmezustand haben uns alle viel Kraft gekostet. Dennoch ist noch nicht absehbar, wann wir uns wieder auf einen normalen Alltag freuen dürfen. Umso bedeutender scheint mir daher die nahende Osterbotschaft. Sie erinnert uns immer wieder aufs Neue daran, dass am Ende das Licht, die Auferstehung und die Liebe Gottes stehen."

Produziert wurde das Video von Stephan Liebich von Radebeul TV.

