Verschickung der Wahlbenachrichtigung

Die Wahlbenachrichtigungen für die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am Sonntag, 26. September, wurden über den Service Post Modern an die 22.781 Meißener Wahlberechtigten verschickt.

Alle wahlberechtigten Personen erhalten bis spätestens 5. September per Post einen Wahlbenachrichtigungsbrief. In der Wahlbenachrichtigung sind der Wahlbezirk sowie das Wahlgebäude und der Wahlraum angegeben, in dem die wahlberechtigte Person zu wählen hat.

Die Stadt Meißen ist in folgende 15 Wahlbezirke eingeteilt:

* Wahlbezirk 001: Theater Meißen, Theaterplatz 15

* Wahlbezirk 002: Amtsgericht Meißen, Neumarkt 19

* Wahlbezirk 003: Schloss Siebeneichen, Siebeneichener Schloßberg 2

* Wahlbezirk 004: Kindertagesstätte Zwergenmühle, Mühlweg 29

* Wahlbezirk 005: ICM Innovations Centrum Meißen GmbH, Ossietzkystraße 37a

* Wahlbezirk 006: Stiftung Soziale Projekte Meißen, Nossener Straße 46

* Wahlbezirk 007: Afra-Grundschule, Leipziger Straße 65

* Wahlbezirk 008: Freie Werkschule Meißen, Zscheilaer Straße 19

* Wahlbezirk 009: Berufliches Schulzentrum Radebeul, Standort Meißen, Goethestraße 21

* Wahlbezirk 010: Freiwillige Feuerwehr, Alte Teichmühle, Großenhainer Straße 49

* Wahlbezirk 011: Kindertagesstätte Regenbogen, Many-Jost-Weg 2

* Wahlbezirk 012: Arita-Grundschule, Aritaring 29

* Wahlbezirk 013: Johannesschule, Dresdner Straße 23 (Nebengebäude)

* Wahlbezirk 014: Hochschule Meißen (FH), Herbert-Böhme-Straße 11, Cafeteria Haus 4

* Wahlbezirk 015: Kalkbergschule, Max-Dietel-Straße 18a

Öffnungszeiten des Briefwahlbüros

Das Briefwahlbüro der Stadt Meißen für die kommende Bundestagswahl befindet sich im Verwaltungsgebäude Leipziger Straße 10 (Konferenzraum im Erdgeschoss). Der Zugang ist barrierefrei.

Das Briefwahlbüro ist vom 6. September bis zum 24. September zu folgenden Zeiten geöffnet:

Montag, Mittwoch und Freitag 9 bis 12 Uhr

Dienstag und Donnerstag 9 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr

Am Freitag, den 24. September, ist das Briefwahlbüro zusätzlich bis 18 Uhr geöffnet

Hinweis zum Wahlscheinantrag

Wahlberechtigte Personen, die Briefwahlunterlagen beantragen wollen, werden darauf hingewiesen, dass sich der entsprechende Wahlscheinantrag auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung befindet. Die Beantragung der Briefwahlunterlagen ist auch online möglich unter https://www.stadt-meissen.de/wahlen.html.

Bei der Briefwahl muss der Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene Stelle abgesendet werden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform ausschließlich von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.