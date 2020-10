Verliert der Kreis Berufsschulen?

Fleischerei verkauft Danke-Salami

Löbau. Schwerstkranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase einen besonderen Wunsch zu erfüllen ist die Aufgabe der ASB-Wünschewagen. Seit über fünf Jahren bringen engagierte Samariterinnen und Samariter mithilfe des ausschließlich aus Spenden finanzierten Projekts Menschen am Ende ihres Lebens gut umsorgt noch einmal an ihren Lieblingsort. Um dieses Projekt zu unterstützen, hat sich die Fleischerei Richter aus Löbau für den Monat November eine besondere Spendenaktion überlegt. „Wir können in unserem Leben für so vieles dankbar sein, oft sind es die Menschen, die uns umgeben und unterstützen. Jedoch sagen wir es ihnen leider viel zu selten. So kam uns die Idee zu unserer Danke-Salami", berichtet Roland Richter, Geschäftsführer der Fleischerei. „Mit unserem Produkt wollen wir ihnen den Akt des Dankesagens erleichtern, denn Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen. Die aktuelle Situation hat uns zudem gezeigt, wie froh wir sein können, wenn wir alle gesund sind. Deshalb möchten wir gleichzeitig gern Menschen unterstützen, denen es leider nicht so geht." Unter dem Motto „Danke sagen & Gutes tun" wird die Fleischerei Richter deshalb im November nicht nur die Danke-Salamis in ihren 28 Filialen in der Lausitz zum Verkauf anbieten, sondern im Anschluss für jede verkaufte Salami 1 Euro an den Wünschewagen des ASB Zittau/Görlitz spenden. Wenn auch Sie einen letzten Wunsch haben oder jemanden kennen, dessen letzter Wunsch wahr werden soll, finden Sie weitere Informationen unter www.wuenschewagen.de.