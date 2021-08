Unsterblicher Winnetou

read this article - Why be concerned about the review? order the required help on the website Making a custom research paper is work through many Am 4. September, 19 Uhr, findet zu Ehren Karl Mays und seines großen Helden Winnetous ein ganz besonderes Event im Karl-May-Museum Radebeul statt. Winnetous fiktiver Todestag (2. September 1874) ist Anlass für eine multimediale Hommage an Karl May. An diesem Tag verwandelt sich die Fassade zum Park der Villa Shatterhand in eine große Leinwand. Dank modernster Technik – dem sogenannten Videomapping – werden Karl May und seine Helden zu neuem Leben erweckt.

Im Mittelpunkt des Geschehens steht dabei eine Szene aus Karl Mays letztem Werk »Winnetous Erben«. In der Szene steigt Winnetou auf einem Wasserfall am fiktiven Mount Winnetou zum Himmel auf. Diese bewegende Szene hatte sich Karl May im Jahr 1909 hinter den Mauern seines Wohnhauses der Villa Shatterhand ausgedacht.

Musikalisch begleitet wird das Videomapping durch Mays Ave Maria, live performt vom Chor Collegium Canticum Dresden. Bereits vor der multimedialen Hommage an Karl May lädt der Opernchor der Landesbühnen Sachsen zur musikalischen Weltreise von Russland über Ägypten bis nach Brasilien ein. Dabei werden alle Stücke in Originalsprache vorgetragen.

Abgerundet wird der Abend durch regionale Weine und kulinarische Köstlichkeiten.

Eintritt: 15 Euro für Erwachsene (Kinder 7 bis 14 Jahre – 10 Euro)