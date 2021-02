Unsere Gedanken sind bei Â»PaulaÂ«

Top 5 Forever Living Business Plan Writing Services You Can Trust. You cannot risk choosing a random dissertation writing service. This important paper practically determines your future. The last thing you need is a scamming, rotten service that steals your money and blocks you from messaging the support. You need the best dissertation writing service and well help you find it. Our team tested »Im April 2020 mussten wir unfreiwillig Argentinien verlassen und was noch schlimmer war, wir mussten »Paula« ziemlich überstürzt stehen lassen. Auch konnten wir einen geplanten Stellplatz in Uruguay bei Heinz und Silvia, netten Schweizer Leutchen, nicht erreichen. Dort hätte Heinz immer mal wieder nach dem rechten geschaut und gelüftet. Außerdem kann ein Auto in Uruguay ein ganzes Jahr stehen bleiben, ohne das es Probleme mit dem Zoll gibt. Leider waren im März die Grenzen von einem Tag auf den anderen geschlossen worden und wir hatten keine Möglichkeit mehr Argentinien zu verlassen. Drei Wochen standen wir bei der Gendarmerie auf einer Wiese im Hinterhof in Quarantäne. Eingeschlossen und abgeriegelt von der Außenwelt. Dann bekamen wir vom Auswärtigen Amt einen Flug nach Deutschland zugeteilt. Alejandro der Chef der Gendarmerie in Concordia hat uns zugesichert gut auf unser Auto aufzupassen, wir sollen uns keine Sorgen machen.

Unsere zweite Tour nach Südamerika sollte im November starten und wir waren ganz guter Dinge. Bis im Oktober klar wurde, das geht wieder nach hinten los! Unsere Sorgen um das Auto sind immens. Wir wissen nicht, wie die Wohnkabine reagiert, wenn sie nicht gelüftet wird. Ist schon alles verschimmelt innen? Wohnen schon Horden von Ameisen in unserm Truck? Haben vielleicht doch Mäuse den Weg hinein gefunden und Polster und Matratzen angeknabbert? Welche Technik hat nach so langer Standzeit schon den Geist aufgegeben? Steht das Auto überhaupt noch da? Dazu kommt die Frage nach den Zollformalitäten. Paula`s Genehmigung im Land zu bleiben ist am 29. Mai 2020 abgelaufen.

Wie reagieren die Behörden? Wird es eine Sondergenehmigung geben? Wenn nicht könnten bis 70 Prozent vom geschätzten Wert des Fahrzeuges als Auslösesumme verlangt werden. Das könnten wir nicht stemmen...

Die nächste Hiobsbotschaft: Alejandro wurde versetzt und ist nun nicht mehr in Concordia vor Ort sondern im zweihundert Kilometer entfernten Parana. Wer passt jetzt auf Paula auf? Wir haben keine andere Möglichkeit, als das Ganze auszusitzen und das Beste zu hoffen. Sobald eine Möglichkeit besteht müssen wir nach Argentinien fliegen und alles mit den Behörden klären. Auch wenn das bedeutet, nur für die Behördengänge hin und her zu fliegen.

Eine Rückverschiffung ist im Moment keine Option, da wir immer noch stark hoffen, das zum Herbst hin das Reisen wieder möglich sein wird. Dann würden wir unser Tour wie geplant, nur um ein Jahr versetzt, fortsetzen. Denn unser Reisefieber brennt nach wie vor. Wir haben noch so viele Pläne und so viele Orte und Länder die wir besuchen möchte. Also bleibt uns nur die Hoffnung auf Besserung der Lage, bleibende Gesundheit und noch etwas Durchhaltevermögen.«