Touren zum Anradeln enden in der Jubiläumsstadt Riesa

Am ersten Sonntag im Mai heißt es wieder: »Auf die Drahtesel!« Der Elbe-Röder-Dreieck e.V. und die Stadt Riesa laden gemeinsam zur offiziellen Eröffnung der Radsaison ein. Entlang von Elbe, Röder, Floßkanal und rund um die Gohrischheide können Interessierte und Radfahrbegeisterte wieder auf vier verschiedenen Touren unterwegs sein.

In die Pedale wird am 5. Mai, 10 Uhr in den Startorten Zabeltitz, Gröditz, Zeithain und Riesa-Gröba getreten. Gemeinsames Ziel ist die 900-jährige Jubiläumsstadt Riesa. Wie in den Vorjahren werden alle Radler ab 9 Uhr an den vier Startpunkten Riesa-Schlossbrücke, Zeithain-Dorfgemeinschaftshaus und Zabeltitz-St.-Georgen Kirche sowie 9.30 Uhr am Dreiseithof Gröditz mit einer Radlerandacht und einem durch die jeweiligen Kirchgemeinden organisierten Frühstück empfangen. Pünktlich 10 Uhr geht es dann auf die Reise.

Die Stecken

Die Strecken sind zwischen 24 und 30 km lang und damit gut zu bewältigen. Entlang der Strecken gibt es verschiedene Informationspunkte zu regionalen Besonderheiten. So wird es für die Teilnehmer der Zabeltitzer Tour eine Führung durch die Neumühle Skassa geben, die von Gröditz kommenden Radfahrer erfahren Wissenswertes zum Zeithainer Lustlager. Ein Halt am Kriegsgefangenenlager Jacobsthal und ein Besuch auf dem Waldfriedhof Zeithain stehen für die Radler aus Riesa bzw. Zeithain auf dem Plan. Auch unterwegs kann man sich der Tour anschließen. Die Streckenverläufe und alle Informationen sind unter www.elbe-roeder.de/aktuelles zu erfahren.

Traditionell laufen Touren an einem gemeinsamen Zielort zusammen, an dem sich die Starter zum Radlerfest treffen. Anlässlich des 900. Jubiläums der Riesaer Ersterwähnung sind sowohl Radler als auch Nichtradler von 11 bis 18 Uhr eingeladen, den Tag auf dem Platz vor dem Riesenhügel bei Livemusik sowie Spiel und Spaß in geselliger Runde ausklingen zu lassen.

Seien Sie dabei!