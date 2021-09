Tanz in den SpÃ¤tsommer

Therefore, your http://www.scienceclip.at/?master-s-thesis request will be completed by a professional. 100% unique essays. We check all the essays two times to make sure the papers are unique. Therefore, there is no chance that the essay resembles any other paper. We carefully cite all the sources so that the essay has zero plagiarism. Data safety. The website is securely protected so that nobody can get access to your Groovende Kisten

Am Dienstag, 14. September, 15 Uhr, lädt der Percussionist und Drummer Axel Schüler mit seiner "groovende Kiste" in den Käthe-Kollwitz-Park und 16.30 Uhr auf den Spielplatz am Many-Jost-Weg. Dort heißt es Mitmischen und Ausprobieren auf der Kistentrommel. Normalerweise ist der Dresdner bei der Latin-Combo Tumba Ito am Start und so weiß er ganz gewiss auch den Nachwuchs für coole Rhythmen zu begeistern.

Natur und wilde Mächte

Wer nicht nur die Kunst, sondern auch die Natur liebt, der sollte das Forschungslaborprojekt „orthopter(r)a, (zu Deutsch „Heuschrecke") am Freitag, 17. September, 17 Uhr, im Hahnemannzentrum, nicht verpassen. Unter dem Motto Kunst trifft Wissenschaft erwartet die Besucher/innen ein Mix aus Vorträgen, Bewegungsworkshops und Performance rund um die Themen Botanik und pflanzliche Heilkräfte. Mit jeder Menge spannendem Wissen begleiten die Botanikerin Dr. Thea Lautenschläger (TU Dresden) und fr. Victor Lossau OSB aus dem Kloster Wechselburg den Abend, der 20.05 Uhr seinen krönenden Abschluss in der Tanzperformance „Natur und wilde Mächte" findet.

Spielplatzcowboys auf Schatzsuche

Um 14.30 Uhr auf dem Spielplatz an der Bergstraße und 16 Uhr im Käthe-Kollwitz-Park begeben sich die Kleinsten am Samstag, 18. September, mit Tanzpädagogin Gesa Volland und ihren beiden Kompagnons auf eine abenteuerliche Schatzsuche. Die Leipzigerin hat ihr Tanztheaterstück „Der ängstliche Cowboy" extra auf die jüngsten Meißnerinnen und Meißner und ihre Lieblingsspielplätze zugeschnitten. Es geht um den Wilden Westen, um Mut und Schrecken und natürlich um jede Menge Spaß und Tanz und Zappelei.

Geometrie trifft Gefühl

Ein besonders eindrucksvolles Schauspiel bietet sich allen Tanzfans am Sonntag, 19. September, im Burghof der Albrechtsburg. Hier ist 15 und 16 Uhr das Geometrische Ballett von Ursula Sax zu bestaunen. Das Werk ist dem deutschen Maler und Bildhauer Oskar Schlemmer gewidmet, dessen Name vor allem den Bauhaus-Begeisterten ein Begriff sein sollte. Mit einem ganz ungewöhnlichen Mix aus Skulptur, Performance, Tanz, Theater und Musik verbindet die Autorin und Bildhauerin Kunstgeschichte und moderne digitalisierte Welt. Die Choreografie zum geometrischen Ballett stammt von Katja Erfurth, die Musik von Sascha Mock. Das Stück ist eine Koproduktion mit dem HELLERAU – Europäisches Zentrum der Künste

Tanz der Schluckspechte

Wahrhaft verkorkst aber ebenfalls bewegt und musikalisch geht es am Freitag, 17. September, im Weingut Vincenz Richter zu. Professor Trinkmann kuriert seine Patienten mit Humoralmedizin nach Noten und so hagelt es in der Therapiestunde jede Menge Trinklieder und Schluckspechtgesänge. Das Millionenpublikum ist bei ihm in guten Händen, kann immer wieder etwas lernen und außerdem ordentlich mitsingen. Mit von der Partie: Der berühmte Tiefblechmusiker Micha Winkler an Posaune, Tuba, Gartenschlauch und Lotusflöte, der weltweit bekannte Korkenkünstler Maxim Korki sowie der großartige Brachialromantiker und Träger des Abzeichens für gutes Wissen in Silber: Herr Dieter Arnold Beckert an Koitarre, Stimmband und Spruchsack.

Alle Veranstaltungen sind kostenfrei.