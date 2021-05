Stachelige Vierbeiner hinter Gittern

When writing the http://lojen.ru/?pay-to-do-coursework , focus on different methods that will help you succeed or you can get our professional help. 50 Igel werden ihre Quartiere in der Justizvollzugsanstalt Zeithain in den nächsten Wochen beziehen. So hieß es Anfang November 2020, als der Igelhilfe e.V. aus Radebeul im Rahmen einer Kooperation die ersten stacheligen Vierbeiner an die JVA Zeithain übergab.

Die Igel werden seit drei Jahren im Spätherbst durch Gefangene und den verantwortlichen Bediensteten übernommen und im grünen Bereich des offenen Vollzuges in ihren artgerecht eingerichteten Winterquartieren gebracht. Hier verbleiben sie bis ins Frühjahr.

domyessay info source url paper about management buy and sell of palay business plan Seit vergangenem Wochenende dürfen die Igel nun ihr gut gesichertes und bewachtes Winterquartier wieder verlassen. Denn mit dem Ende ihres Winterschlafes werden die Igel wieder an die Igelhilfe Radebeul übergeben, welche die Igel in ihre angestammten Lebensreviere zurückführt.

»Mit dieser vorübergehenden Übernahme der Tiere leistet die JVA Zeithain wie in den Jahren zuvor nicht nur einen Beitrag zum Natur- und Artenschutz, sondern verknüpft mit diesem Engagement auch den garten- und tiertherapeutischen Behandlungsansatzes für die hier untergebrachten Gefangenen«, so Anstaltsleiter Oliver Schmidt. Somit stellt dieses Projekt eine besondere Kombination dar, welches mehrere wichtige gesellschaftliche Anliegen bedient.

Der JVA Zeithain verbleibt nun genügend Zeit, sich auf den nächsten Herbst und auf eine weitere Aufnahme der mittlerweile guten alten Bekannten vorzubereiten.

Für die Ausstattung der Igelboxen konnte der WochenKurier Riesa das Igelprojekt in der JVA mit einer kleinen Papierspende unterstützen.