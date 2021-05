Spendenlauf: Jetzt ist der RÃ¼ckweg dran

Mushroom Growing Business Plan - Stop getting unsatisfactory marks with these custom term paper advice top-ranked and cheap report to make easier your studying Opt for Nach der Absage des Radebeuler Spendenlaufs 2020 wollten die Initiatoren Falk Wenzel vom

Evangelischen Schulverein und Mathias Abraham vom Familienzentrum Radebeul in diesem Jahr ein Zeichen setzen und erfanden den »Spendenlauf light«.

Seit 1. März und noch bis 31. Mai können sich alle laufbegeisterten Einwohner der Lößnitzstadt in der »runkeeper«-App registrieren und dort ihre gelaufenen Kilometer eintragen. Dabei ist alles erlaubt, was zu Fuß vorwärts führt: rennen, walken, wandern, joggen, Spazierengehen.

Inzwischen sind schon mehr als 6000 Kilometer erlaufen. Das entspricht fast der geplanten Strecke von 6295 Kilometern, also dem Weg von Radebeul zum Mount Everest, so dass jetzt spendentechnisch auch der Rückweg in Angriff genommen werden kann – denn mit der Erhöhung der Spendensumme um 3.300 Euro verlängert sich auch der zu laufende Weg um 3.300 km.

Mit den eigenommenen Spenden werden in diesem Jahr vier Vereine unterstützt: das Evangelischen Schulzentrum, das Special- Olympics-Team des Radebeuler Handballvereins, die Kinderarche sowie das Familienzentrum Radebeul.

Eine „Bedienungsanleitung“ sowie den aktuellen Spenden- und Kilometerstand gibt's hier