Spendenaktion fÃ¼r Dachsanierung

Das Gebäude, das die Bürgerstiftung Meißen im März 2017 zugesprochen bekam, wurde statisch gesichert und vom Hauschwamm befreit. Die vertikale Trockenlegung ist nahezu abgeschlossen, die Entwässerung gelegt. Nun soll das provisorisch abgedichtete Dach der Jahnhalle saniert werden.

Mitte März erhielt die Bürgerstiftung dafür einen Fördermittelbescheid aus dem sogenannten Mauerfonds des Bundes in Höhe von 150.000 Euro. Für die nötigen Eigenmittel wurde eine Crowdfunding-Aktion gestartet (www.99funken.de/dachschaden). Auch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz sowie die Emma-und-Otto-Horn-Stiftung stehen finanziell zur Seite.

»Läuft alles optimal, fassen wir auch die Sanierung der Gebäudefassade in diesem Jahr ins Auge«, erläutert Ina Heß, Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung Meißen.

Auch auf dem Außenareal geht‘s voran. Im Sommer 2019 entstand durch ehrenamtliches Engagement ein Sandkasten für Kleinstkinder, auch das erste Fitnessgerät steht. Die Multisportanlage, auf der Fußball, Basketball aber auch Volleyball gespielt werden kann, wurde im September 2020 eingeweiht.

Hinter dieser Anlage soll eine Kletterstrecke für ältere Jugendliche und Erwachsene entstehen. Eine Naschhecke aus Beerensträuchern wurde ebenfalls angelegt. Für 2021 ist geplant, eine Schaukel und eine Stehwippe aufzustellen.

Seit Juli 2020 unterstützt ein Bundesfreiwilligendienstleistender die Arbeiten auf dem Jahnareal. Ab August wird diese Stelle neu besetzt. Bewerbungen sind bis zum 15. April unter www.buergerstiftung-meissen.de möglich.

Im März startete nun das einjährige Projekt »Quartiersentwicklung Jahnareal«, finanziell unterstützt von der Deutschen Fernsehlotterie. »Wir möchten gemeinsam mit den Bürgern ein Nutzungskonzept entwickeln«, so Projektleiterin Johanna Singer. »Dazu planen wir unter anderem Bürgerbefragungen, die wir corona-bedingt zunächst digital starten. Wir möchten auch Kindergärten, Schulen und Senioreneinrichtungen einbeziehen.«

Grundsätzlich sollen auf dem gesamten Areal generationsübergreifende Angebote geschaffen werden. Im Hauptraum in der Halle soll eine Bewegungslandschaft entstehen, auf der Galerie ein Café. Außerdem sind Büroräume in Form von Co-Working-Places geplant.