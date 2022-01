Spende fÃ¼r das Frauenschutzhaus Radebeul

Die Spenden für das Frauenschutzhaus von insgesamt 1.500 Euro sind im Vorfeld während der Aktionstage des „Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen“ ab dem 25. November gesammelt worden. Dazu hatte der Zonta Club Dresden in Kooperation mit Radebeuler Unternehmen eine Tombola und einen Glühweinverkauf durchgeführt. Die Übergabe der Spende erfolgte im Weingut Haus Steinbach in Radebeul. Es ist das erste Mal, dass der Zonta Club Dresden ein Projekt in Radebeul unterstützt. Daraus soll aber jetzt eine feste Kooperation zwischen dem Zonta Club und dem Frauen- und Kinderschutzhaus in Radebeul erwachsen. „Gewalt gegen Frauen und Kinder ist ein gesellschaftliches Problem und kein privates Thema“, sagte Svenja Sprößig, Präsidentin des Zonta Clubs Dresden, die dieses Thema wieder mehr in die öffentliche Wahrnehmung bringen möchte.

Zonta International ist ein weltweiter Zusammenschluss berufstätiger Frauen in verantwortungsvollen Positionen, die sich dafür einsetzen, die Lebenssituation von Frauen im rechtlichen, politischen, wirtschaftlichen und beruflichen Bereich zu verbessern. Er wurde 1919 in den USA gegründet. Der Zonta Club Dresden wurde 1992 gegründet und organisiert Benefizkonzerte, Benefizkino, Basare, Podiumsdiskussionen und unterstützt Projekte, die zur Unterstützung der Lebenssituation von Frauen und Mädchen beitragen. Die Union deutscher Zonta Clubs hat zudem eine Petition mit der Forderung nach einer bundesweiten staatlichen Koordinierungsstelle zur Verhinderung von Gewalt gegen Frauen gestartet.

Frauen- und Kinderschutzhaus in Radebeul konnte im September 2021 sein 30-jähriges Jubiläum begehen. In dem Haus, welches den gesamten Landkreis abdeckt, gibt es 16 Plätze, aufgeteilt auf sieben Zimmer. „Wir haben es auch mit sehr harten Fällen zutun und Kindern, die überaus aggressiv sind“, sagt Jana Glöckner vom Radebeuler Frauenschutzhaus, die von einer deutlichen Zunahme von Gewaltopfern seit Beginn der Coronapandemie spricht. Das Team des Frauenschutzhauses ist 24/7 erreichbar, was nur dadurch gewährleitet werden kann, dass die drei festen Sozialarbeiterinnen von ehrenamtlichen Mitarbeitern unterstützt werden.

Am 6. April 2022, um 19 Uhr, veranstaltet der Zonta Club eine Podiumsdiskussion zum Thema „Verliebt, verlobt, verprügelt – Gewalt an Frauen als gesellschaftliches Problem“ an den Landesbühnen Sachsen in Radebeul abgehalten werden. Vertreterinnen und Vertreter von Polizei, Staatsanwaltschaft, Landesfrauenrat, Beratungsstellen und eine Betroffene werden an diesem Tag referieren.