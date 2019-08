„Spazieren und Verweilen in Gröba" unter diesem Motto lädt die Initiative „Wir in Gröba“ zum Sonntags-Café mit offizieller Eröffnung der Fassadengalerie „Bunte Straße Gröba“ entlang der Kirchstraße in den Schlosspark Riesa-Gröba am Sonntag, 25.08.2019 (14 – 17 Uhr) ein.

Am Sonntag, 25. August gilt von 14 – 17 Uhr wieder im Riesaer Stadtteil Gröba: „Wir treffen uns zum Kaffee auf der Wiese – am Schloss in Gröba – an der Remise.“ Ein besonderer Höhepunkt an diesem Nachmittag wird ein kleiner Spaziergang entlang der neu entstandenen Fassadengalerie auf der Kirchstraße sein.

Gegen 15 Uhr wird diese dann symbolisch an der 200 Jahre alten Kirchschule gemeinsam mit den Sponsoren, Künstlern und Unterstützern eröffnet. Natürlich gibt es an diesem Nachmittag auch wieder handgemachten Kuchen und frischen Kaffee in gemütlicher Atmosphäre. Musikalisch wird den Nachmittag Paul Schumacher („Man On An Island“) mit Akustikgitarre, Mundharmonika und Gesang begleiten. Es verspricht wieder ein sehr schöner, abwechslungsreicher und interessanter Nachmittag für alle Generationen sowohl im Schlosspark und punktuell auf der Kirchstraße in Riesa-Gröba zu werden. Schon jetzt treffen sich immer mal spontan Passanten vor den Bildern und erzählen sich Geschichten von früher. So kommt eine interessante Kommunikation im Stadtteil und mit den zunehmenden Besuchern der Straße in Gang und dies passend im Festjahr 900 Jahre Riesa.

Der Spielepark für die gesamte Familie ist wieder unter den Schatten spendenden Bäumen aufgebaut und lädt zum Mitmachen ein. Gern begrüßen wir auch wieder Radfahrer, Sonntags-Spaziergänger von nah und fern und Bewohner/Familien des Stadtteils als unsere Gäste. Die Stadtteilinitiative freut sich auf Ihr Kommen.

Weitere Informationen zum Nachmittag und zur Fassadenmalerei unter www.wir-in-groeba.de

Die Räume sind barrierefrei zugänglich und eine Behindertentoilette ist vorhanden.

Weitere Termine in und an der Remise in Gröba:

14. September 2019: Gröbaer Filmnacht 2019 , 17.00 Uhr und 21.00 Uhr

29. September 2018: Sonntag`s Cafe` 14-17 Uhr

7. Dezember 2018: Gröbaer Lichterzeit 2018