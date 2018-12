Sparkasse und WochenKurier helfen

Im zweiten Halbjahr hat die Sparkasse Meißen 31 Vereine durch die Ausschüttung der PS-Lotterie glücklich gemacht. In der vergangenen Woche konnten die Vertreter der Sport-, Kultur- und Heimatvereine sowie zahlreicher gemeinnütziger Institutionen die Zuwendungen aus dem Zweckertrag der PS-Lotterie in Empfang nehmen.

Erstmals wurden auch Vereine bedacht, die bisher noch keine Sparkassenkunden sind. Damit öffnet sich die besondere Spendenaktion für alle Ehrenamtler im Landkreis Meißen. Im gesamten Jahr 2018 gehen 95.044,50 Euro an 59 gemeinnützige Vereine. Am Dienstag erhielten 31 Vereine eine Förderzusage, die sich über den WochenKurier beworben hatten. In den nächsten Wochen werden noch an weitere 28 Vereine auf den Weihnachtsmärkten in Großenhain und Meißen Förderzusagen übergeben.

Erfolgreiche Kooperation

Im Frühjahr hatte die Sparkasse Meißen gemeinsam mit dem WochenKurier den »VereinsAward 2018 – Sparkasse hilft Vereinen« ausgelobt. Fast 100 Vereine sind diesem Aufruf gefolgt und haben ihre Projekte eingereicht.

Echte Hilfe fürs Ehrenamt

Unter anderem konnte auch das Kinder- und Jugendhaus RIEMIX/ Outlaw Riesa gGmbH eine Förderzusage entgegennehmen. Die Zirkuskinder bildeten den Auftakt für die Veranstaltung mit einem kleinen Kulturprogramm. Neben dem Kinderhaus Altkötzschenbroda, die eine Wackelbrücke im Hof anschaffen möchten, wurden auch die Hundesportvereine in Ermendorf und Meißen-Nassau bei der Anschaffung von Hundeboxen und einen Rasentraktor unterstützt. Der Historische Scharfenberger Silberbergbau e.V. kann sich weitere historische Trachten anschaffen. Der Geldlehrer e.V. schaffte neue Taschenrechner und Lehrbücher an. Sportvereine – wie der SV Strehla oder der TSV Merschwitz - freuten sich über neue Kleinfeldtore oder Trainingsanzüge und der SV Königsblau Strehla möchte nach dem Sturmtief »Friederike« im Frühjahr neue stabile Ballfangnetze kaufen. Die Freude bei den Vertretern der Vereine war groß, als Reiner Schikatzki, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Meißen erklärte: »Hauptanliegen der PS-Lotterie ist es, einerseits das Sparen für sich selbst und anderseits die Mittel aus den verkauften Losen, die wir so für die Region, also die Unterstützung gemeinnütziger Vereine, zur Verfügung stellen können«, fügte er an.

Transporter als Geschenk

Als Höhepunkt wurde der 9. Transporter, den die Sparkasse von der Lotteriegesellschaft zur Verfügung gestellt bekommen hat, vergeben. Der DLRG Bezirk Niederes Elbtal e. V., Ortsgruppe Meißen, nahm mit großer Freude den Opel Vivaro Combi 1.6 BiTurbo Diesel entgegen. Wir wünschen gute Fahrt. Möglich wurde die Ausschüttung durch das PS-Lotterie-Sparen der Sparkasse. Die Teilnehmer Sparen einen Teil des Losbetrages an und nehmen mit dem anderen Teil an einer Auslosung teil. Der so eingenommene Anteil wird jährlich an Vereine gegeben. Die Verwendung der Mittel des PS-Zweckertrages ist neben Spenden- und Sponsoringgeldern sowie Mitteln aus der Meißner Sparkassen-Stiftung ein wichtiger Teil der Fördermaßnahmen der Sparkasse Meißen.