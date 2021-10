Â»SeniorenherbstÂ« in MeiÃŸen

Ob Ernährungsberatung, Bingo-Nachmittag oder interessante Einblicke in über 300 Jahre Meißner Geschichte – auch im Oktober können Interessierte an vielfältigen Veranstaltungen im Rahmen des »Meißner Seniorenherbstes« teilnehmen.

Ernährung »leicht« gemacht – Vollwertige, genussvolle Ernährung für jeden Alltag: Dozentin Katja Szkudlarek bietet am Donnerstag, 14. Oktober, von 14 bis 15 Uhr eine Ernährungsberatung mit Bia-Messung im Gemeinschaftsraum Laurentii (Baderberg 9) an.

Am Donnerstag, 21. Oktober, von 15 bis 17 Uhr, lädt die Arbeitsgruppe Moderne Medien der Seniorenvertretung ein und berät gemeinsam mit Mitgliedern des Jugendstadtrates im Einzelgespräch rund um Handy, Laptop, Tablet und Co. Zur Beratung ist bitte das eigene mobile Endgerät mitzubringen.

Auf eine Weinverkostung mit dem Weingut »Drei Herren« im Gemeinschaftsraum Laurentii (Baderberg 9) können sich die Besucher am Dienstag, 26. Oktober, von 17 bis 19 Uhr freuen. Dort kann man herausfinden, welcher Wein genau den Geschmack trifft! Unkostenbeitrag: Dreier-Wein-Probe für zwölf Euro/ Person.

»Bingo« macht nicht nur sehr viel Spaß, sondern fördert auch die kognitiven Fähigkeiten, die Konzentration, die Koordination zwischen Auge und Hand sowie die Reaktionsfähigkeit. Alle Interessierten sind daher eingeladen, sich am Donnerstag, 28. Oktober, von 15 bis 17 Uhr an einem gemütlichen Bingo-Nachmittag mit Kaffee und Kuchen im Gemeinschaftsraum Laurentii (Baderberg 9) zu beteiligen.

