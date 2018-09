Seit Jahren keinen Meter weiter

Riesa. Die Planungen für den Weiterbau der B169 laufen seit 15 Jahren und ein Ende ist nicht in Sicht. Planer und Betroffene setzen ihre Hoffnung in einen wichtigen Erörterungstermin im November. Verena Farrar Riesa. Das Vereinigte Wirtschaftsforum Riesa hatte kürzlich zum 2. Bündnispakt zur Weiterentwicklung der Infrastruktur im Landkreis eingeladen. Natürlich stand der Anschluss der neuen dreistreifigen B169 an die Autobahn in Döbeln im Zentrum der Diskussion. Mittlerweile könne man auch mit den größten Bemühungen niemandem mehr erklären, warum die Planung des Straßenbaus zur Autobahn 15 Jahre dauere und kein Ende in Sicht sei, erklärte Kurt Hähnichen vom Wirtschaftsforum den anwesenden Unternehmern, Politikern und Planern. Denn immer noch läuft das Genehmigungsverfahren für den dritten Bauabschnitt der neuen B?169 von Seerhausen nach Salbitz. Erst wenn das Baurecht vorliegt, kann auch gebaut werden. Dass alle Verzögerungen derzeit nur an der rechtlichen und bürokratischen Barriere scheitern, versicherten auch die anwesenden Politiker Thomas De Maizière (CDU), Susann Rüthrich (SPD), Sebastian Fischer (CDU) und Geert Mackenroth (CDU). Denn das Geld für die Projekte liege bereit. Immerhin sei der Ausbau schon seit Jahren an einer der obersten Stellen im Bundesverkehrswegeplan. Wichtiger Termin Vielleicht kann das Projekt aber jetzt im November einen Schritt nach vorn machen und eine wichtige Hürde nehmen, denn es steht ein entscheidender Erörterungstermin an. Bei dem werden Gutachten vorgelegt, die zu allen bisherigen Einwendungen Erklärungen formulieren. Nach der Diskussion und Anfertigung von möglicherweise geforderten Sondergutachten sowie einer erneuten Auslegung, wäre dann ein Planfestellungsbeschluss möglich. Wenn dieser klagesicher und ohne Angriffspunkte ist, kann gebaut werden. »Der Termin im November wird also den künftigen Zeitplan festlegen«, versichert Abteilungsleiterin der Planung Steffi Schön vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Vorher werde niemand gesicherte Angaben zum möglichen Baubeginn äußern können. Klagewelle abwenden Mit der Ankündigung der Straßengegner, auf jeden Fall gegen den Streckenverlauf zur Weiterführung der Straße von Salbitz bis zum Autobahnanschluss in Döbeln zu klagen, werde die Planung nicht einfacher. »Wir müssen jedes Detail, also jeden Millimeter der neuen Straße absolut rechtssicher planen und alle Eventualitäten bedenken und abwägen«, erklärt Steffi Schön weiter. Denn wenn die bereits angekündigte Klage der Umweltschützer oder der Anlieger Erfolg haben sollte, hieße das, zurück auf Anfang und die Planungszeit würde sich um gut zehn Jahre verlängern. Das könne keiner wirklich wollen, fügt sie an. »Dieser letzte Einspruch könne alle Arbeitsschritte in Frage stellen. Das ist Genehmigungswahnsinn, von dem wir uns endlich befreien müssen. Hier ist ganz klar die Politik gefragt«, fordert Holger Wohsmann, der als Chef der Außenstelle des Landesamtes in Meißen immer wieder den Lästigkeitsfaktor Riesa zu spüren bekommt. »Wir bleiben lästig!«, verspricht Oberbürgermeister Marco Müller. »Die schnelle Straße zur Autobahn bremst unsere positive Entwicklung aus und das werden wir nie hinnehmen.« Man sei stolz auf die anstehenden Investitionen im Krankenhaus, beim Handelshof, bei Feralpi, im Hafen und bei Rime, fügt er an. Geert Mackenroth fordert, die Projekte mit Sachverstand und Fachwissen zu Ende zu bringen und nicht durch Frustklagen zu vernichten. Susann Rüthrich sieht das ähnlich: Wie bleiben wir handlungsfähig trotz Rechtssicherheit? Hier habe die Politik noch eine ganz Menge Sachpolitik gemeinsam auf den Weg zu bringen und nicht gegeneinander zu arbeiten. Kontakt: Vereinigtes Wirtschaftsforum Region Riesa: 0170/ 7377507

