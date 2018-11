Schüler lieben neuen Grundkurs

Bereits seit Mitte der 90er Jahre besteht aus Sicht der Lehrer - nicht nur des Riesaer Gymnasiums - die Notwendigkeit, einen Kurs für Schüler als Vorbereitung auf das Leben nach dem Abitur zu etablieren. Mit »WIB« (Auf dem Weg ins Berufsleben) als neues Grundkursfach für die Klassen 11 und 12 ist der Einstieg gemacht. Nach der Erarbeitung eines Lehrplanes ab 2014, der unter anderem Informationen zu den Hochschulen, zur Lohnsteuerabrechung, eigenen Mietverträgen, wichtigen Versicherungen oder der Digitalisierung beinhaltet, ist dieser in Riesa bereits seit 2017 in Kraft.

Schüler sind begeistert

Der erste Kurs startete in der Oberstufe am Städtischen Gymnasium im September 2017 mit 19 Schülern. Aktuell befindet man sich in Riesa in der Pilotphase mit aktuell drei Kursen in den Klassen 11 und einem Kurs in Klasse 12. Immerhin haben sich so insgesamt 74 Schüler für das neue Fach WIB entschieden und wählten den Grundkurs mit zwei Wochenstunden aus. Jetzt wollen Dreiviertel aller Schüler eines Jahrgangs diesen Kurs besuchen und verzichten dabei im Lehrplan auf Stunden in Geographie/ Gesellschaftskunde. »Mit dem neuen Fach sollen die Schüler ganz praktisch auf das echte Leben vorbereitet werden. Wir wollen ihnen damit die Voraussetzungen für Erfolg in der Arbeitswelt bieten«, erklärt Projekt- und Fachleiter Jörg Riester. Das schließe auch eine persönliche Lebensplanung mit ein und die Beschäftigung mit den ganz individuellen Stärken und Schwächen, fügt er an.

Damit das neue Fach jetzt richtig in Fahrt kommt steht in der Schule WLAN zur Verfügung. Das Pilotprojekt am Städtischen Gymnasium Riesa für WLAN im Klassenzimmer als erste Schule im Gebiet der Stadtverwaltung Riesa beinhaltet auch, dass weitere Informatikräume zeitnah umgerüstet werden.

Kooperation mit Unternehmen

Weil das neue Fach von der absoluten Praxisnähe lebt, wurden starke Kooperationen mit Wirtschaft, Vereinen und Institutionen gesucht. So hilft beispielsweise das Finanzamt beim Thema Steuern, die TU Freiberg bei der Studienvorbereitung, Feralpi-Geschäftsführer Frank Jürgen Schaefer in Betriebswirtschaftslehre und -prozesse, Jan Gebauer von HGDS kümmert sich um Infos zur Computerausstattung und Digitalisierung, die Agentur für Arbeit bei der Jobwahl und die Stiftung der Deutschen Wirtschaft bei vielen Fragen rund ums Berufsleben. Weiterhin im Boot ist der Lions Club Riesa, die Tierarztpraxis Boeltzig und der Förderverein der Schule.

Erster Schritt vieler dieser Partner, war die Anschaffung eines Klassensatzes Laptops im Gesamtwert von 12 000 Euro. Weiterhin stehen Exkursion in die Unternehmen auf dem Plan, um den Unterricht lebendig und lebensnah zu halten. Schließlich soll kein Abiturient nach zwölf Jahren die Schule verlassen und sagen: »Ich kann zwar ein Gedicht in drei Sprachen interpretieren und die Wahrscheinlichkeit eines Blitzeinschlages berechnen, weiß aber nicht, was bei einem Mietvertrag zu beachten ist und wieviel Lohnsteuer ich zahle!«