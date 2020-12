SchÃ¶ne Tradition macht Pause

Call for professionally written business letters, newsletters, brochures, ad-copy, training manuals and website content with our click to read more. VGM-Busfahrer Hagen Mehner sieht in diesem Jahr auch mit einem traurigen Blick auf das bevorstehende Weihnachtsfest. Normalerweise überrascht er die Schulkinder am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien im Schulbus als echter Weihnachtsmann mit kleinen Geschenken. Das ist 2020 wegen der Corona-Einschränkungen nicht möglich.

Mittlerweile seit 30 Jahren gibt es dieses schöne Tradition, die der VGM-Busfahrer Hagen Mehner im kommenden Jahr auch gerne wieder aufleben lassen möchte. »Wir sehen es in diesem Jahr als Pause und wollen die Tradition im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder aufleben lassen«, versichert er.

Bereits seit 35 Jahren ist Hagen Mehner normalerweise auch privat als Weihnachtsmann unterwegs und bekommt dafür meist ein stilechtes Kostüm aus dem Fundus des Meißner Theaters.