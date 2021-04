Riesaer Stadtfest wird verlegt

Cheap Dissertation Writing Services Have More Features. Not only our target is to provide page in the UK and first-class work, but we also aim to deal with our customers politely so that they can feel us as a family, not their custom essay providers. Das Riesaer Stadtfest wird auf das Wochenende Services Browse the individual Do My Admission Essay Review we offer, invdividual chapters or the whole thing. How it Works Find out how the process works, the main steps involved, and how much it costs. Capabilities Evaluate the capability of our writers by seeing our standards. FAQ . Order Now ; Contact Us . Service guarantees . What you can count on from our dissertation writing services. With 3. bis 5. September 2021 verlegt. Die ursprünglich vorgesehene Durchführung des Festes am ersten Juni-Wochenende ist auf Grund der aktuellen Situation der Corona-Pandemie nicht umsetzbar. Deshalb haben die Stadtverwaltung und die FVG Riesa mbH nach intensiven Beratungen ihre Planungen auf den neuen Termin im Spätsommer ausgerichtet.

Der Verlauf der Pandemie sei unverändert schwer zu prognostizieren, erklärte Oberbürgermeister Marco Müller. „Deshalb haben wir jetzt so entschieden, doch eine generelle Absage war nie ein Thema. Wir bleiben optimistisch, dass sich die Lage mit den Impfungen spürbar bessert und im September ein Stadtfest möglich ist – die Menschen wollen wieder feiern. Die Flexibilität der FVG erlaubt uns, nun mit ganzer Kraft das Fest zum neuen Termin vorzubereiten.“

Zu Jahresbeginn hatten Stadt und FVG festgelegt, den Termin im Juni zu planen, die Lage zu beobachten und Ende März zu entscheiden. Dieser Algorithmus wurde wie vorgesehen umgesetzt und führte nun dazu, den neuen Termin am ersten September-Wochenende anzusteuern. „Die Stadt und die FVG sowie die Händler, Gastronomen und alle anderen Partner benötigen Planungssicherheit. Wir hoffen sehr, dass uns das mit dem neuen Termin gelingt. Aufgeben ist für uns keine Option“, erklärt John Jaeschke, Geschäftsführer der FVG Riesa mbH, die für die Organisation des Stadtfestes verantwortlich zeichnet.

