Riesaer Schwimmhalle wieder offen

Die Schwimmhalle im Sportkomplex "Pausitzer Delle" ist montags, mittwochs und freitags von 9 Uhr – 21:30 Uhr, dienstags und donnerstags von 5:45 Uhr – 21:30 Uhr und sonntags von 9 Uhr – 17 Uhr geöffnet. Samstags bleibt das Hallenschwimmbad vorerst geschlossen.

Es werden neue Schwimmkurse für Kinder ab 5 Jahren sowie Wassergymnastik angeboten. Hierfür bitten wir um vorherige Anmeldung unter Tel.: 03525 – 659804 oder an der Kasse im Hallenschwimmbad.

Die Saunaanlage bleibt vorerst geschlossen.

Das Team der Bäderbetriebe Riesa freut sich auf viele neue und „alte“ Besucher.

Aktuelle Eintrittspreise und Informationen finden Sie auf der Webseite www.baederbetrieb-riesa.de