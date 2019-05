Riesaer schaffen mehr als 900 Runden

Typisierungsstützpunkt öffnet

Großenhain. In Großenhain wird am Samstag, 6. Juni, der erste Typisierungsstützung der Region eröffnet. Großenhain, die »freundliche Stadt im Grünen«, bietet künftig auch eine feste Anlaufstelle für echte Lebensretter. Am 6. Juni eröffnen die Apotheke am Kupferberg und der Verein für Knochenmark- und Stammzellspenden e.V. (VKS) einen…

weiterlesen