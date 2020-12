Riesaer Klosterweihnacht und EislaufvergnÃ¼gen abgesagt

Die Entwicklung der Corona-Infektionszahlen im Kreis Meißen macht auch in Riesa schwierige Entscheidungen zur Gestaltung der Adventszeit nötig. Sowohl die traditionelle Riesaer Klosterweihnacht als auch das Eislauf-Vergnügen an der Freitreppe zum Stadtpark können 2020 nicht stattfinden. Die Stadt Riesa und ihre Partner arbeiten jedoch weiterhin daran, kurz- und mittelfristig weihnachtlich-winterliche Aktionen zu ermöglichen.

Die Riesaer Stadtverwaltung, die städtische Gesellschaft FVG Riesa mbH als Organisator der Klosterweihnacht sowie der Betreiber der Eisbahn und die Hauptsponsoren haben intensiv diskutiert und abgewogen, wie trotz der schwierigen Situation weihnachtliche Stimmung in der Innenstadt möglich sein kann.

„Bis zuletzt haben wir eine Adventsmeile auf der Hauptstraße geplant und hatten dazu bereits die Bereitschaft eines Großteils der Händler eingeholt, die mit uns die Klosterweihnacht gestalten", erklärt Oberbürgermeister Marco Müller die Bemühungen der vergangenen Tage. Mit dem Anstieg der Inzidenzwerte im Landkreis Meißen ist die Möglichkeit des Ausschanks von Glühwein und Punsch auch in der „To-go"-Variante leider nicht mehr umsetzbar. Laut Mitteilung des Landratsamtes lag der Inzidenz-Wert am Sonntag bei 304 Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage. Schon bei einer dauerhaften Überschreitung der 200-er Grenze ist der Alkoholausschank untersagt.

„Wir bedauern sehr, dass wir auf die beliebten Publikumsmagneten der Vorweihnachtszeit diesmal verzichten müssen.", sagt John Jaeschke, Geschäftsführer der FVG Riesa mbH. „Wir sind aber weiterhin mit vielen Partnern im Gespräch, um für die nächsten Tage und Wochen noch einige Ideen zu entwickeln, damit in der Innenstadt etwas weihnachtliches Flair aufkommt."

„Wir geben natürlich nicht auf und suchen weiterhin nach Kompromissen, um der schönsten Zeit des Jahres für unsere Bürgerinnen und Bürger trotzdem möglichst viele angenehme Facetten zu verleihen. Gerade angesichts der komplizierten Lage möchten wir damit Optimismus und positive Gefühle verbreiten", so Oberbürgermeister Müller.

(pm/Stadt Riesa)