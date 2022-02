Radrennen oder Hochrad

Die spannende und interaktive Ausstellung über 200 Jahre Fahrradgeschichte in der Sächsischen Fahrradwelt Velocium ist ein Ausflugstipp für alle Radelfans in den Winterferien. Zu erleben gibt es dort Wissenswertes verbunden mit Sport, Spiel und Spaß für alle Generationen. Auf 400 Quadratmetern barrierefreier Ausstellungsfläche können 80 Fahrräder und über 1.000 Sammelstücke rund um die Zweiradgeschichte bestaunt werden. Filme zeigen die spannende Entwicklung des Fahrrades. Das erworbene Wissen können die Besucher beim Radler-Quiz oder auf einem Touch-Screen-Monitor testen.

Auf zwei Fahrrad-Simulatoren können die Radfreunde die Umgebung erkunden oder Geländestrecken testen - ganz gleich, ob es draußen stürmt oder schneit. So können auch Radrennen gegen einander oder gegen einen virtuellen Gegner »gefahren« werden.

Im Außenbereich können die Besucher verschiedene Räderarten ausprobieren oder mal auf ein Hochrad steigen. »Eine neue Art des Fahrens bietet der asphaltierte Pumptrack im Außenbereich, dort muss man nämlich pumpen nicht treten«, verspricht Steffen Stiller, Leiter des Velociums. Dieses ist während der Winterferien vom 10. bis 27. Februar, täglich, 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Hinweis: Aufgrund technischer Probleme können gegenwärtig leider keine Fotos angezeigt werden. Wir bitten um Verständnis.