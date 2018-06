Radpartie ganz in Familie

Die jährliche Radpartie der ENSO führt alle großen und kleinen Radfahrer in diesem Jahr in den nördlichen Landkreis Meißen. Die etwa 42 Kilometer lange Strecke führt am 17. Juni vom Sportplatz in Radeburg über Thiendorf, Schönfeld, Lampertswalde und Ebersbach zum Ausgangspunkt zurück.

Unterwegs gibt es wie immer viel zu sehen, so dass sich das Absteigen zwischendurch lohnt. Beispielsweise am Schloss Schönfeld, am historischen Vermessungspunkt in Brockwitz oder an der Bockwindmühle Ebersbach. Bei Vorbereitung und Durchführung der Radpartie hat die ENSO wieder vielfältige Unterstützung von Städten und Gemeinden, Vereinen und Unternehmen der Region. So sorgen die Partner für Verpflegung und Getränke.

Mit dabei sind Oppacher, die Radeberger Fleisch- und Wurstwaren Korch GmbH und die Pulsnitzer Lebkuchenfabrik GmbH. Gestartet wird zwischen 9 und 10.30 Uhr. Die Teilnahmegebühr von acht Euro, ermäßigt fünf Euro, beinhaltet ein T-Shirt, ein Lunchpaket, ein Streckenheft, medizinische Versorgung und Reparaturdienste für Notfälle. Die Anmeldung ist auf 700 Radfahrer begrenzt.

www.rundumtour.de