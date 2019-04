»Paula« und der wichtigste Zettel der Welt

Das Sultanat Oman

Das Sultanat Oman ist ein arabischer und islamischer Staat. Staatsoberhaupt ist Sultan Qaboos bin Said Al Said. Er ist achter Nachkomme der Al-Bu-Said Dynastie, die 1744 von Imam Ahmad bin Said, der das Land nach vielen Jahren des Bürgerkrieges einigte, gegründet wurde: Alle Macht geht vom Sultan aus, alle Gesetze, alle Beschlüsse werden von ihm persönlich erlassen. Da der Sultan an vielen Teilen des traditionellen islamischen Herrschaftssystems festhält, dies aber versucht in Einklang mit einer modernen Staatsverwaltung zu bringen, sehen die Omanis, trotz seiner absoluten Machtbefugnisse keinen absoluten Monarchen in ihm. Vielmehr wird er als »weiser Vater« anerkannt. Das gesamte staatliche Bildungssystem ist kostenlos. 1970 gab es im Oman nur ein Krankenhaus mit 23 Betten und wurde von amerikanischen Missionaren geführt. Damals herrschte in Oman die weltweit höchste Säuglingssterblichkeit. Tuberkulose und Malaria waren weit verbreitet. Es gab nur einen einzigen omanischen Arzt, der allerdings in den Emiraten praktizierte.

Dann kam der Wandel: 2016 gab es 59 moderne staatliche Krankenhäuser und ca. 100 ambulante Kliniken, dazu ca. 500 private Kliniken und Krankenhäuser. Alle staatlichen medizinischen Leistungen, Medikamente, Krankenhausaufenthalte und spezial Operationen sind kostenfrei. Es existiert sogar ein System der Sozialhilfe, das Bedürftige unterstützt.

Guter Tipp: Niemals Quittungen wegwerfen

Die Grenze gilt als unkompliziert und soll relativ schnell zu bewältigen sein. Trotzdem verstecken wir alles, was wir nicht einführen dürfen sehr akribisch. Die Versicherung für das Auto dauert fast eine Stunde, da sie unseren Autotyp nicht finden können. In der Zwischenzeit wird mehrere Schalter weiter unser Visa bearbeitet. Zwei Mal habe ich laut und deutlich gesagt, dass wir 30 Tage haben wollen. Gemacht wurden zehn Tage. »Na ihr könnt doch das Visa in 10 Tagen wieder verlängern«, so die Argumentation des Beamten. Nix da! Das war Dein Fehler... also wieder auf Anfang. Er versucht es erneut. Wir lassen nicht locker. Der Chef muss geholt werden, damit die zehn Tage ungültig gemacht und 30 Tage neu eingestempelt werden. Wir bezahlen alles mit Karte und Frank reicht mir die Quittung. Im ersten Impuls wollte ich sie in den nächsten Müll werfen, tat es dann doch nicht, sondern knüllte sie achtlos in die Hosentasche. Wir fahren weiter zum Zoll.

Der will die Pässe sehen und faselt ständig von einem kleinen Zettel. Wir haben keinen kleinen Zettel! Er tut ganz wichtig und unterstreicht seine Rede indem er mit dem Zeigefinger vor unseren Nasen die Luft zerschneidet. Frank ist sauer, ich muss grinsen. Es geht hin und her... Dann müssen wir eben zurück zum Visabüro. Aus einer Eingebung heraus greife ich in meine Hosentasche und hole die achtlos zerknüllte Visaabrechnung heraus. In ihr steckt ein ca. 2x2 Zentimeter großer Zettel mit einem Stempel und der Zahl »2« darauf. Der Typ strahlt. Das ist sein Zettel und seine Welt ist wieder in Ordnung. Der Zoll kommt ins Auto, staunt, macht zwei Schubladen auf, das war alles.

11.55 Uhr heißt es »Welcome to Oman« ...