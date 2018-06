Paula on Tour IX(2): Nichts gefallen lassen!

Joey Kelly spornt zu Höchstleistungen an

Görlitz. Dass der Europamarathon in diesem Jahr eine Rekord-Teilnehmerzahl erreicht hat, ist ihm natürlich nicht allein zuzuschreiben. Dass Joey Kelly den Zuschauern bei seinem Vortrag am 1. Juni in der Görlitzer Jahnsporthalle eine Extraportion Motivation mit auf den Weg gegeben hat, kann jedoch wohl keiner bestreiten. Im Rahmen ihres 100-jährigen Jubiläums hat die Volkshochschule Görlitz den Extremsportler und Unternehmer nach Görlitz eingeladen. Knapp zwei Stunden lang erzählte er von seinen Erlebnissen, Erfahrungen und auch seiner wechselvollen Karriere mit der Kelly Family – immer mit einem Augenzwinkern. Sich selbst nimmt er nicht so ernst, seinen Sport aber umso mehr. Denn das Laufen, Radfahren oder Schwimmen verschafft ihm trotz der teilweise extremen Bedingungen immer einen Ausgleich zu seinem Alltag. Die Wettkämpfe geben ihm einen Kick, treiben ihn stetig weiter. „Wir legen schon immer großen Wert darauf, besondere Veranstaltungen und hochkarätige Kursleiter in unsere Semesterprogramme aufzunehmen", so Maik Gloge, Direktor der vhs Görlitz. „In unserem Jubiläumsjahr hat uns das aber noch nicht gereicht. Wir wollten unseren Teilnehmern, Kursleitern, Mitarbeitern, Sponsoren und Partnern ein richtiges Highlight bieten. Joey Kelly war dafür perfekt. Als Sportler und Musiker leistet er Beeindruckendes. Und mit seinen Worten hat er die Zuschauer einfach mitgerissen. Bestimmt konnte er den einen oder anderen dazu veranlassen, langgehegte Ziele umzusetzen. Auch uns hat er dazu motiviert, dranzubleiben, weiterzumachen und das Angebot der vhs Görlitz stetig zu verbessern."