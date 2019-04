Angekommen in VAE

Offizieller Staatsname der Vereinigten Arabischen Emirate lautet: »Dawlat al Imarat al Arabiyah al Muttahidah«. Das Staatsoberhaupt ist immer der Herrscher von Abu Dhabi gewesen. Seit 2004 ist es Shaikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Die VAE setzen sich aus sieben Emiraten zusammen: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al Quwain, Ras al Khaimah und Fujairah. Nachdem die Briten 1968 ihren Rückzug ankündigten, waren die Shaiktümer auf sich gestellt und wegen der Ölvorkommen interessant für Eroberungszüge. Auch darum schlossen sie sich zusammen.

Anfang der sechziger Jahre, nachdem die ersten Barrel Erdöl exportiert worden, begannen die Petrol-Dollar zu fließen. In den Emiraten leben fast zehn Millionen Menschen, nicht einmal ein Fünftel sind Einheimische. Das Land ist stark auf Gastarbeiter angewiesen. Die körperlichen Arbeiten werden in aller Regel von Indern oder Pakistanis erbracht. Kein Emirati würde dies je tun. Die Führungsaufgaben in der Regierung liegen allerdings komplett in der Hand von VAE-Bürgern. Die Bildung sowie die ärztliche Versorgung sind auf einem hohen Niveau.

Nur nach oben

Auf Grund der begrenzten bewohnbaren Flächen bauen die Emirate in die Höhe und halten mit dem einzigen sieben Sterne Hotel (Burj al Arab) bekannt als das Segel und dem höchsten Wolkenkratzer (Burj Khalifa mit 828 Metern)einige von vielen Rekorden. Höher, weiter, besser scheint hier die Devise. Kaum eine Bushaltestelle oder eine Fußgängerbrücke ist ohne Klimaanlage. Dekadenz kennt keine Grenzen und so kann man manchmal nur den Kopf schütteln bei solcher Verschwendung. Wer hat, der hat! Was solls, wir wollen nur durchfahren in den Oman, aber zwischen Plan und Wirklichkeit klaffen zwei Wochen...

Etwa zwei Kilometer hinter dem Fährhafen am Strand bleiben wir stehen und das für uns ungewöhnliche vier Tage. Wir mutieren zu ganz normalen Touristen, kaufen uns ein Ticket für den Sightseeingbus und lassen uns herumfahren. Über Kopfhörer bekommen wir alles erklärt. Wir steigen aus, wo wir etwas interessant finden um es näher zu inspizieren und fahren anschließend mit dem nächsten Bus weiter. So erkunden wir Sharjah, und es gefällt uns ausgesprochen gut. Wir fahren weiter an einen Strand in Dhubai und stehen zwischen Wolkenkratzern unweit des Burj al Arab. Wir wirken so winzig und diese Strandoase so surreal, dass wir ganze fünf Tage bleiben. Auch hier nehmen wir den roten Bus und erkunden das Shaiktum. Ganze zwei Tage sitzen wir nur faul im Schatten und gehen ab und an schwimmen.

Am Nachmittag des letzten Tages fahren wir zu »Global Village«, die Welt in einem Dorf. Vom schiefen Turm von Pisa, der Freiheitsstatue, dem Kolosseum, den Pyramiden, dem Eifelturm u.v.m., ist alles etwas kleiner nachgebildet und jedes Land hat seinen eigenen großen Platz um die einheimischen Produkte zu verkaufen. Dazwischen Bühnen für Tanz und Stuntshows, Rummel, Essbuden und, und, und. Wirklich sehenswert, aber wir sind nach drei Stunden so erschlagen, das wir aufgeben. Wir sind uns sicher, dass wir wirklich alles gesehen haben ...

... und fahren weiter.