»Paula on Tour« im Haus des Herrschers

Wir erreichen Al Ain bei Sonnenschein, durchqueren die Stadt in einem Zug und fahren weiter zum Jebel Hafeet, einem Ausläufer des Hajar Gebirges. Wie ein riesiger Monolith ragt der Berg 1 340 Meter aus dem kargen Wüstenboden in die Höhe. Am Fuße östlich vom Berg liegen die ältesten archäologischen Stätten der Emirate. Gleichzeitig ist der Jebel ein sehr wichtiges Wasserreservoir für Al Ain. Hier beginnen viele der für die Bewässerung so wichtigen Falaj Kanäle und es gibt ein Schutzgebiet für die seltene Tahr, eine arabische Halbziegenart. Am Fuße des Berges unter einigen Bäumen finden wir einen tollen schattigen Platz zum Übernachten.

Falaja Bewässerungssystem

Die Landwirtschaft vor Ort ist überhaupt nur mittels künstlicher Bewässerung möglich. Das Prinzip der Falaja- Anlagen ist mehr oder weniger gleich. Das Wasser wird mit leichtem Gefälle in den Stollen geleitet um am Ende in einer Rinne in die Dörfer und Gärten zu fließen. Über ein kompliziertes Verteilungssystem wird akribisch gewacht und das Wasser über ausgeklügelte Regeln an die einzelnen Oasenbauern verteilt. Falaj heißt »verteilen« und wurde vor 2 000 Jahren in Persien entwickelt. Einige der Anlagen stehen heute sogar unter Schutz des UNESCO Welterbe. Am nächsten Tag geht es für uns in die Stadt. Al Ain ist mit 630 000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt in Abu Dhabi, am Fuße der Hajar Berge am Rande von riesigen Dünengebieten der Rub el Khali.

Herrscher mit großem Herz

Das große Palastmuseum ist heute unser Ziel. Es ist das alte Wohnhaus von Shaikh Zayed bin Sultan al Nahyan, der als Staatsgründer und als »Vater der Nation« in die Geschichte einging. 2004 verstarb er, wird aber noch heute sehr verehrt. Sein Sohn, der das Werk seines Vaters fortführt und ebenfalls vom Volk sehr verehrt wird, wuchs zum Teil hier im Palast auf.

Palast-Feeling

Die Anlage ist in den vergangenen Jahren sehr liebevoll rekonstruiert und man erhält einen tollen Einblick in das Leben am Hof. Anschließend schlendern wir durch die weitläufigen, schattigen Palmengärten, die hier mitten in der Stadt angelegt wurden. Die Felder werden mit großer Mühe bewässert und die Palmen intensiv gepflegt. Wir beobachten die Bauern beim befruchten der Palmen, schnuppern den süßen Duft der Blüten und genießen die angenehmen Temperaturen. Später fahren wir wieder an den Fuß des Jebel Hafeet, für den vorerst letzten Abend in den Emiraten. Morgen brechen wir auf in das Sultanat Oman...