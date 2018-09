Parken Sie auch mal schlampig ein?

Verkehrssicherheit ist doch ein »alter Hut«! Man sollte doch davon ausgehen, dass jeder weiß, wie er sich richtig zu verhalten hat. Oder?

Eigentlich schon, aber der Alltag spricht leider eine ganz andere Sprache. Immer wieder gibt es auch auf Riesas Straßen gefährliche Situationen, die mit mehr Besonnenheit und Rücksichtnahme verhindert werden können. An welche Themen denken Sie dabei? Zum Beispiel die Situation beim Einparken. Stell ich meinen Wagen irgendwie in eine freie Lücke quasi ohne Rücksicht auf Verluste oder darauf, wie mein Parknachbar in sein Auto gelangt oder ich gar den fließenden Verkehr behindere, oder richte ich mich nach den vorgebenen Markierungen zum Wohle aller. Denn auch wer zu viel Abstand zur Markierung lässt und so dem nachfolgenden Einparker den Platz raubt, verhält sich nicht entsprechend der Straßenverkehrsordnung (StVO). Auch der erlaubte Abstand von der Bordsteinkante ist genau festgelegt... Dazu wollen wir beim Tag der Verkehrssicherheit ein Quiz mit Preisen von der Elbgalerie und dem Sporthaus Donat durchführen.

Immer wieder sind auch Fußgänger im Straßenverkehr gefährdet, besonders ältere Menschen oder Kinder, wie können sie da einwirken?

Wir freuen uns sehr über das Engagement der Stadtwerke, die kürzlich vier Geschwindigkeitswarntafeln aufgestellt haben. Dafür wurden Stellen ausgewählt, die stark von Kindern und Senioren besucht werden. Diese Unterstützung für die Sicherheit der Riesaer ist großartig. Nur mit solchen starken Partnern können wir in unserem unermüdlichen Einsatz vorankommen. Wir werden dabei auch nicht müde immer wieder zu mahnen, die vorgeschriebene Geschwindigkeit einzuhalten, wenn uns andere dabei unterstützen, um so besser. Für alle, die mit einem Rollator unterwegs sind, haben wir ganz einfache Tricks, wie der Spaziergang viel sicherer werden kann.

Die Verkehrswacht setzt sich aber nicht nur für die Sicherheit im fließenden Verkehr ein, beispielsweise auch die Sicherheit der Fahrräder steht in ihrem Plan Wie das?

Wir wollen uns besonders für die Sicherheit der Fahrräder einsetzen und bieten regelmäßig die Radcodierung an. So auch an diesem Donnerstag - übrigens das letzte Mal in diesem Jahr. Unser langjähriger Ehrenamtler Siegfried Janetzki wird die Räder wie gewohnt mit der ID-Nummer versehen und so das Zuordnen des Rades bei Diebstahl erleichtern. In diesen Tagen hat der Gröditzer übrigens die Auszeichnung für sein Ehrenamt von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erhalten. Das macht uns natürlich sehr stolz und zeigt, dass die Arbeit für die Verkehrssicherheit auch registriert und gewürdigt wird. Großartig!

Termin:

Wann: Donnerstag, 13. September, 13 bis 17 Uhr

Wo: Elbgalerie Riesa

Was: Informationen zur Verkehrssicherheit, richtiges Verhalten mit einem Rollator, Fahrradcodierung, Quiz zum richtigen Einparken.