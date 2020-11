PÃ¤ckchen fÃ¼r Kinder packen

buy a a research paper - professional scholars working in the company will fulfil your task within the deadline Quality reports at affordable costs available Der Auftrag ist ganz klar: Helfen Sie uns, ein fleißiger Weihnachtsmann zu sein und Weihnachtsgeschenke für die Kinder des »Schmalen Hauses« zu packen!

Mit einer Wunschzettelaktion für die Mädchen und Jungen des Kinder- und Jugendvereins »Schmales Haus e.V.« startet der WochenKurier Meißen in den Advent. Mit Unterstützung unserer Geschäftspartner sowie vieler Leser wollen wir auch in diesem Jahr Kinderaugen zum Leuchten bringen und gerade in diesem besonderen und schwierigen Wünsche erfüllen.

Im Meißner WochenKurier-Büro an der Leipziger Straße 11 steht in Kürze ein Weihnachtsbaum mit vielen Wunschzetteln der etwa 25 Kinder, die im »Schmalen Haus« in Meißen nach der Schule und in vielen Ferienangeboten betreut werden.

Jeder Bürger, der uns helfen möchte, die Weihnachtswünsche der Kinder zu erfüllen, kann sich in unserem Büro (gegenüber dem Theater) einen Weihnachts-Wunschzettel vom Baum auswählen, die Präsente bei den Händlern in der Stadt besorgen und schön verpacken. Die Geschenke sollten insgesamt einen Wert von etwa 20 bis 30 Euro haben. Die Kinder haben ihre Wünsche selbst aufgeschrieben. Viele von ihnen sind finanziell nicht ganz so gut gestellt, um alle ihre Wünsche erfüllt zu bekommen, da wollen wir gemeinsam mit Ihnen und unseren Partnern gern einspringen.

»Wir freuen uns sehr, dass unsere Kinder bei der Aktion wieder bedacht werden«, erklärt Henry Höhne vom »Schmalen Haus«. So könne den Kindern wieder ein besonderes Weihnachten gestaltet werden, um so eine größere Ehre sei es, dass sich daran viele Meißner beteiligen, fügt er an.

bis zum 15. Dezember wieder schön verpackt und mit Namen versehen beim WochenKurier abgegeben werden, denn die Übergabe der Päckchen an die Kinder soll pünktlich vor Weihnachten erfolgen. Auf diesem Wege soll jedes Kind zur Weihnachtsfeier im »Schmalen Haus« sein erhofftes Geschenk unterm Baum vorfinden.

Bei der Premiere im vergangenen Jahr waren die Wunschzettel bereits nach kurzer Zeit vergriffen und alle Kinder haben sich über ihre zusätzlichen Präsente gefreut.

Besonders schön und wichtig wäre es, wenn alle Geschenke in Meißner Geschäften gekauft werden, um auch die Händler der Stadt in diesem schweren Jahr mit unserer kleinen Aktion unter die Arme zu greifen.

Also, liebe Leser und liebe Geschäftspartner, besuchen Sie uns im WochenKurier-Büro auf dem Theaterplatz an der Leipziger Straße 11 in Meißen und bringen Sie mit uns gemeinsam Kinderaugen zum Leuchten!

Wunschzettel abholen

WochenKurier Meißen

Leipziger Straße 11