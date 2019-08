Oldtimerrallye machte in Großenhain halt

Großenhain. Am Freitag machte die 17. Sachsen Classic auf dem Großenhainer Hauptmarkt für eine Zeitkontrolle oder eine Wertungsprüfung halt. Das war natürlich eine wahre Freude für jeden Autoliebhaber solcher alten Modelle aus der Nähe betrachten zu dürfen. Insgesamt nehmen zur Zeit 190 Teilnehmer an der jährlichen Auto-Tour durch Sachsen teil. Diese Oldtimerrallye gibt es schon seit 2003 und in diesem Jahr ist sie in Dresden am Maritim Hotel gestartet und führt über Glashütte und Altenberg zurück in die Landeshauptstadt.