Neue Teststelle in MeiÃŸen

In seiner bisherigen Kleiderkammer (Zaschendorfer Straße 19) führte der DRK Kreisverband Meißen e. V. seit knapp zwei Wochen kostenpflichtige Testungen für Betriebsinhaber und Angestellte durch. Nun sind an diesem Standort auch kostenlose Schnelltests für Bürgerinnen und Bürger möglich.



„Mit unseren ehrenamtlichen Kräften stellen wir unser Angebot nun auch kostenlos jedem Bürger zur Verfügung. Auch die bisherigen Voranmeldungen entfallen. Testungen können daher ohne Terminvereinbarung stattfinden", sagte Christoph Ruppert, Kreisgeschäftsführer des DRK.



Das Testzentrum unweit dem Ärztehaus und Landratsamt hat seine Türen montags bis freitags von 12 bis 18 Uhr und am Samstag und Sonntag jeweils von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Auch die Testungen für Betriebsinhaber und Angestellte, die gemäß der aktuellen Corona-Schutzverordnung einer Testpflicht unterliegen, können weiterhin in dem Testzentrum ohne Voranmeldung getestet werden.