Neue Teststelle in AltkÃ¶tzschenbroda

„Ab sofort können sich in Radebeul auch die Menschen auf das Corona-Virus testen lassen, die wochentags keine Möglichkeit für einen Schnelltest haben.Das Deutsche Rote Kreuz betreibt dazu immer samstags und sonntags ein Testcenter für kostenfreie Antigen-Schnelltests in Radebeul Altkötzschenbroda", erklärte Innocent Töpper, Leiter Rotkreuz-Dienste im DRK Dresden-Land.

Das Testcenter wird ausschließlich durch qualifizierte Ehrenamtliche unter Schirmherrschaft des Deutschen Roten Kreuzes betrieben. "Wir wollen mit diesem neuen Angebot gezielt Zeiten abdecken, in denen Bürgerinnen und Bürger an anderen Stellen keine Möglichkeiten haben, sich testen zu lassen. Wir werden unsere Öffnungszeiten über die kommenden Wochen flexibel an die Bedarfe vor Ort anpassen und uns eng mit den vor Ort befindlichen Gastronominnen abstimmen", so Töpper weiter. Das Testergebnis kann digital über eine App empfangen werden. Dadurch entfällt die Wartezeit nach dem Test.

Infos:

Café Grünlich Altkötzschenbroda 25 in Radebeul

Samstag und Sonntag 12-18 Uhr

(bis auf Weiteres. Änderungen vorbehalten)