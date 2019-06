Neue Preise für Schiffe in Meißen

Nadeln in Sitzkissen – Zeugenaufruf!

Dresden. Unbekannte haben am Montagabend, 24. Juni, mehrere Nadeln in Sitzkissen einer Straßenbahn gesteckt und dadurch eine Frau (25) verletzt. Die 25-Jährige war am Bischofsplatz in eine Straßenbahn der Linie 13 mit Fahrtrichtung Mickten eingestiegen. Als sie sich setzte, wurde sie von mehreren Nadeln gestochen. Im Sitzkissen steckten fünf oder sechs Nähnadeln. In der Straßenbahn waren weitere Sitzplätze auf gleiche Weise präpariert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen, die beobachten haben, wer die Nadeln zurückgelassen hat. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer (0351) 483 22 33 entgegen. (sg)