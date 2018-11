Mimenbühne: Letztes Festival, dann ist Schluss

Dresden. Pantomime ist die Grundlage vieler darstellender Künste und beeinflusst zahlreiche Genres vom Clownstheater über Hip Hop bis hin zur Popkultur. Vom 8. bis 11. November 2018 machen Ralf Herzog und der Mimenstudio Dresden e.V. diese Vielfalt erlebbar und laden zum 35.Internationalen PantomimeTheaterFestival Dresden ein. Sechs Vorstellungen stehen auf dem Programm. In diesem Jahr kommen zwei Ensembles aus Russland und eins aus Frankreich nach Dresden und stellen sich am Freitag und Samstag mit eigenen Programmen vor. Auch eine Vorstellung für Kinder gibt es. In der Eröffnungsgala am 8. November im Vitzthum-Gymnasium stehen alle Künstler des Festivals auf einer Bühne. Hier ist außerdem die Berliner Künstlerin Hannah Senft zu Gast, ebenso wie Rainer König, der sein Handwerk einst bei Ralf Herzog erlernte und heute als Pantomime, Clown und Schauspieler auf vielen Bühnen gefragt ist. Die große Improvisationsshow mit allen Akteuren des Festivals setzt am Sonntag den finalen Schlusspunkt. Auflösung nach dem Festival Das Festival wird zum letzten Mal von Ralf Herzog und dem Mimenstudio Dresden e.V. organisiert. Die Mimenbühne gab am 24. August ihre letzte Vorstellung und stellt mit dem Ende des Festivals ihren Spielbetrieb ein. "Die Kraft ist zu Ende, die Finanzen sind es auch", begründet Ralf Herzog den Schritt. Obwohl die Mimenbühne weit und breit das einzige Pantomine-Ensemble sei, kamen zuletzt immer weniger Besucher zu den Vorstellungen. Doch zuvor wird es neben den sechs Vorstellungen noch einmal Workshops für Profis und interessierte Laien geben, steht der Spaß am Mimenspiel vier Tage lang im Mittelpunkt. 8. bis 11. November, Vitzthum-Gymnasium, Theaterhaus Rudi, Theater August, Tickets 0351/32371528, 18€/12€ www.pantomimefestival-dresden.de Pantomime ist die Grundlage vieler darstellender Künste und beeinflusst zahlreiche Genres vom Clownstheater über Hip Hop bis hin zur Popkultur. Vom 8. bis 11. November 2018 machen Ralf Herzog und der Mimenstudio Dresden e.V. diese Vielfalt erlebbar…

weiterlesen