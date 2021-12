Neue Kita: Bauzeit und Kosten eingehalten

Der Cyrkus verlässt den Laden

Görlitz. Das deutsch-polnische Projekt Cyrkus im Laden, das jede Woche über 100 Kinder aus Görlitz und Zgorzelec mit Mitteln der Akrobatik, Clownerie, Jonglage, Luftakrobatik oder Zirkusmusik über die Neiße hinweg verbindet, geht nun schon in sein 10. Jahr. Trotz Corona-Pandemie und den damit verbundenen Erschwernissen wird weitergearbeitet. „Nach einigen Online-Versuchen im letzten Winter und einem Draußen-Training im Frühling dieses Jahres, trainieren wir momentan unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ausschließlich im richtigen Leben. Das ist enorm wichtig für unsere kleinen und großen ‚Artystynnen' und bringt Stabilität und Verlässlichkeit. Gerade zu Weihnachten", teilt der KulturBrücken Görlitz e.V. mit. Nun warten aber unabhängig vom gesellschaftlichen Ausnamezustand noch ganz andere Herausforderungen auf den Verein. Der Trainingsraum in der Jakobstraße steht ab 2022 nicht mehr zur Verfügung, das Projekt Cyrkus muss also umziehen. Da derzeit noch keine neuen Räume gefunden sich, beginnt im Januar ein Experiment: CYRKUS im Asyl. Das bedeutet, dass die Workshops an vier verschiedenen Jugend- und Kulturorten stattfinden, die über ganze Stadt verteil sind. Die Einräder rollen durch die Turnhalle des Augustum-Annen-Gymnasiums. Die Luftakrobaten schweben durch den großen Saal der Rabryka. Die Zirkusmusik erklingt gleich nebenan im Tonlabor. Jongleure und Clowns machen ihre Faxen in der Artemission-Galerie beim CamilloKino. Und die großen und kleinen Künstler von Jugendvarieté und Zirkusspiel treffen sich mit den Akrobaten im Jugendhaus Wartburg. „So verabschieden wir uns wehmütig von unserem geliebten CYRKUSladen und blicken gleichzeitig doch voll Spannung und mit großer Dankbarkeit in das neue Jahr und die neuen Orte, die ihre Türen ab 10. Januar 2022 für uns öffnen werden", so der KulturBrücken-Verein.